Un mois de mai pour observer les oiseaux au Québec

Il s'agit d'un marathon de 24 heures d'ornithologie durant lequel les participants sont invités à observer le plus d'espèces d'oiseaux possible.

Le défi est ouvert à tous les observateurs, qu’ils soient débutants ou experts.

Les participants doivent aussi amasser de l'argent au profit d'un organisme de protection des oiseaux de leur choix.

36 équipes sont déjà inscrites sur le site Québecoiseaux dont deux de l'Abitibi-Témiscamingue. Elles ont pu récolter plus de 6 500 $ pour la conservation des oiseaux sur un objectif de 40 000 $.

Il y a deux façons de participer. Soit on forme une équipe puis on récolte des dons et on fait l'observation pendant 24 heures. Ou on fait des dons en encourageant une équipe ou des dons directs à un organisme de conservation qui ont des projets par exemple la construction de nichoirs pour des hirondelles, ça peut être l'installation de mangeoires, ça peut être l'aménagement de milieux pour aider les oiseaux à nicher, la sensibilisation du grand public, donc il y a plusieurs moyens de protéger les oiseaux , explique la coordonnatrice des programmes de science participative chez QuébecOiseaux, Marie-Hélène Hachey.

À la fin de l'activité, les participants qui ont observé le plus grand nombre d'espèces et ceux qui ont récolté le plus d'argent pourront gagner des prix.