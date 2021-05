Ruée des quinquagénaires vers la vaccination

L’engouement des quinquagénaires pour la vaccination est indéniable dans la région de la Capitale-Nationale.

Vendredi, dès la première journée d’admissibilité des 50 à 59 ans, 12 000 rendez-vous se sont envolés sur Clic Santé.

Jusqu’à maintenant dans la région de la Capitale-Nationale, près de 70 000 personnes appartenant à ce groupe d’âge ont reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 ou ont pris rendez-vous pour le faire.

Il reste un peu plus de 3000 personnes de ce groupe d'âge qui doivent s'inscrire pour atteindre la cible 75 % , précise par courriel l’agente d’information du CIUSSS de la Capitale-Nationale, Mélanie Otis.

Une livraison d’AstraZeneca

Mille doses d’AstraZeneca parviendront dans la région ce samedi, libérant autant de places pour les personnes de 45 ans et plus, dimanche et lundi, au centre de vaccination de masse de L'Ancienne-Lorette.

Les personnes âgées d’au moins 45 ans peuvent donc prendre rendez-vous dans Clic Santé pour dimanche et lundi et ainsi devancer leur vaccination d'au moins deux semaines , poursuit le CIUSSS de la Capitale-Nationale par courriel.

L’injection d’une deuxième dose de vaccin contre la COVID-19 doit débuter à la fin du mois de mai dans la région, soit 112 jours après le 6 février.

Elle se poursuivra pendant les semaines suivantes, dans le respect des délais pour chaque RPA/communauté religieuse , indique Mélanie Otis, du CIUSSS.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier