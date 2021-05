Un cortège de voitures de Val-d'Or à Amos pour la Journée internationale des travailleurs

Le syndicat invite les citoyens à participer à une manifestation qui aura lieu à Val-d'Or et qui se termine à Amos samedi.

Les participants vont former un convoi de voitures qui va passer d'abord devant les bureaux du ministre régional Pierre Dufour à Val-d'Or et ensuite se rendra à Amos, devant les bureaux de Suzanne Blais, la députée d'Abitibi-Ouest.

L'événement vise à souligner l'apport des travailleurs à la société québécoise, en particulier en temps de crise, expliquent les organisateurs.

Le slogan de la manifestation est Sortons de crise en santé et sécurité. Le syndicat souhaite rappeler au gouvernement du Québec qu'il a le pouvoir d'agir pour une sortie de crise au bénéfice des travailleurs et non à leurs dépends , explique le président régional du syndicat Félix Antoine Lafleur.

Le moral des travailleurs est affecté, surtout dans les services publics, les travailleurs qui ont mis l'épaule à la rue depuis le début de la crise, dit-il. Et ce qu'on demande au gouvernement, c'est de la reconnaissance et de leur donner des outils pour qu'ils puissent poursuivre leur mission. Ça prend justement une amélioration sur le plan financier.

On le sait les services publics sont sous financés depuis des décennies et dans la région, on sait qu'on est en compétition avec des salaires importants dans le secteur privé entre autres et ça entraine une pénurie et une rareté de la main-d'œuvre dans le service public alors que ce sont eux qui doivent soutenir la société durant ces temps difficiles , rappelle Félix Antoine Lafleur.

Selon lui, une augmentation des salaires pour les travailleurs du secteur public n'est pas une dépense, mais pour pouvoir donner à la population les services qu'ils attendent en attirant des travailleurs dans le secteur .

Félix Antoine Lafleur estime que le gouvernement est très peu à l'écoute des besoins des travailleurs du public.

Il donne pour exemple le projet de loi 59, qui réforme le régime de santé et sécurité au travail et qui selon le syndicaliste présente des reculs importants en matière de prévention et d’indemnisation.