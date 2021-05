Inde : 16 patients et 2 infirmières meurent dans l'incendie d'un hôpital

Au moins 16 patients atteints de la COVID-19 et deux infirmières sont décédés samedi matin dans l'incendie de l'hôpital où ils se trouvaient, a-t-on appris de source officielle, un nouvel épisode de feu dans des milieux hospitaliers débordés par l'épidémie.

Il y avait environ 50 autres patients à l'hôpital de quatre étages de Bharuch, dans l'État occidental du Gujarat, lorsque l'incendie s'est déclaré à 1 h locale. Il a depuis été éteint.

Le bilan s'est élevé à 18 morts, dont 16 patients et deux infirmières , a déclaré à l'AFP Rajendrasinh Chudasama, de la police locale.

Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que l'incendie avait débuté à la suite d'un court-circuit dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital , a-t-il précisé.

Un premier bilan de la presse locale faisait état de 12 décès.

Il s'agit d'un troisième épisode d'incendie dans des milieux hospitaliers débordés par la pandémie en Inde. Photo : AP

Le 23 avril, un incendie dans la banlieue de Bombay a tué 13 patients atteints de la COVID-19. Quelques jours plus tard, 22 personnes succombaient dans un autre incendie, également dans l'État du Maharashtra.

Précédemment, 22 autres patients atteints du coronavirus étaient décédés dans un hôpital, toujours du même État, lorsque l'approvisionnement en oxygène de leurs ventilateurs a été interrompu par une fuite.

Le système de santé indien souffre depuis longtemps d'un sous-financement et la pandémie a entraîné des pénuries critiques d'oxygène, de médicaments et de lits d'hôpitaux, des patients mourant aux abords des hôpitaux dans certaines régions.

400 000 cas en une journée

Samedi, plus de 400 000 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés sur les dernières 24 heures, une première mondiale, selon les chiffres du ministère de la Santé.

Les quelque 401 993 nouvelles infections répertoriées portent le total dans ce pays à plus de 19,1 millions de cas. Le nombre de décès sur les dernières 24 heures s'est élevé à 3523, pour un total de 211 853 morts.

Nombre d'experts estiment que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés en raison de tests insuffisants et d'un enregistrement inexact de la cause du décès.

Les autorités indiennes avaient desserré les restrictions sur la plupart des activités en début d'année, lorsque le nombre des contaminations était tombé en dessous des 10 000 par jour.

Les rassemblements religieux de masse, tels que le Kumbh Mela, attirant des millions de pèlerins hindous, ainsi que les rassemblements politiques ont été autorisés à se poursuivre y compris lorsque le nombre de cas a commencé à augmenter fortement fin mars.

Sur le seul mois d'avril, l'Inde a détecté environ sept millions de nouvelles infections. La contagion rapportée à l'ensemble de la population reste cependant relativement faible comparé à beaucoup d'autres pays.