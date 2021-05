Les travailleurs du CHSLD Frederick-George-Heriot se disent exténués

La situation demeure critique dans ce CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , affirment des membres du Syndicat des professionnels en soins de la Mauricie Centre-du-Québec.

Ces travailleurs dénoncent notamment des vagues de démissions, des heures supplémentaires obligatoires, et des soins donnés de manière incomplète. Ils réclament un coup de barre rapide de la direction du CIUSSS MCQ.

C'est épouvantable

L'infirmière auxiliaire Rébecca Fontaine, qui était présente à la manifestation, n'en pouvait plus d'attendre des changements. Elle a décidé de démissionner.

Hier, j’ai décidé de donner ma démission auprès du CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec , parce que mes conditions de travail n’allaient plus. Je fais du cinq jours semaine, j’essaie de donner le plus de moi-même, mais on me garde au moins deux fois par semaine en TSO [temps supplémentaire obligatoire], donc ça fait environ des semaines de plus de cinquante heures , déplore-t-elle.

Pour la vice-présidente du Syndicat des professionnels en soins à Drummondville, Sylvie Provencher, le point de rupture est atteint depuis longtemps et le statu quo est inacceptable.

Ce qu’on veut lancer comme message, c’est que du TS [temps supplémentaire] et du TSOtemps supplémentaire obligatoire , on n’en veut plus, on n’en peut plus, c’est épouvantable ce que les gens vivent ici, il reste de 46 à 48 % du personnel. Une citation de :Sylvie Provencher, vice-présidente du Syndicat des professionnels en soins à Drummondville

Selon le Syndicat, un poste sur trois est actuellement vacant dans ce CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée . Le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec n’a pas émis de commentaire.

D’après les informations de Jean-François Dumas