Les professionnelles en soins de l’Outaouais interpellent le gouvernement Legault

Le syndicat invite les professionnelles en soins, les employés du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, mais aussi les citoyens, à joindre leur voix à la campagne en signant une lettre qui demande une action urgente de la part du gouvernement du Québec afin trouver des solutions .

Il est temps de mettre en place des moyens costauds pour inciter les professionnelles en soins à venir travailler en région et à y rester. Il est urgent d’y consacrer l’argent nécessaire et de mettre en place des mesures adaptées au territoire et à la réalité de l’Outaouais. Nous arrivons au point de non-retour. Autant pour la survie du système régional de santé que pour la vitalité de nos communautés , peut-on lire dans la missive.

Cette lettre est adressée au député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, ainsi qu’aux députés de Chapleau et de Gatineau, Mathieu Lévesque et Robert Bussière, à la présidente-directrice générale adjointe du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, France Dumont, ainsi qu’au premier ministre, François Legault, à la présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, et au ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Le SPSOSyndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais dénonce une pénurie de main-d’œuvre dans le réseau de la santé sans précédent et dit ne constater aucune amélioration depuis la percée de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans la région, avec l’élection de trois députés, et depuis la nomination de la nouvelle présidente-directrice générale adjointe du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, Josée Filion.

La région souffre encore d’un sous-financement en santé en comparaison avec des régions administratives similaires et il n’y a eu absolument rien de fait en matière de rétention du personnel afin d’éviter un exode encore plus massif des professionnelles en soins vers l’Ontario, les agences privées ou quittant la profession , écrit le syndicat, estimant qu’il manque 400 professionnelles en soins pour pourvoir l’ensemble des postes dans la région.

Chaque nouveau projet tel que la construction d’un nouvel hôpital met plus de pression sur un système qui n’a tout simplement plus de ressources humaines à offrir , poursuit le SPSOSyndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais dans sa lettre.

En marge de l’annonce de renforts pour aider le réseau de la santé en Outaouais, vendredi, le président du SPSOSyndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais , Patrick Guay, a interpellé le ministre Lacombe, en entrevue avec ICI Ottawa-Gatineau.

Je cherche encore M. Lacombe. Depuis quelque temps, on l’interpelle, il semble ne pas être présent dans la région. Je me demande ce qui se passe. On a besoin de lui. La région, la population, le système de santé ont besoin de lui , a-t-il lancé. Mise à part nous dire qu’il va y avoir un nouvel hôpital dans cinq, six, sept, huit ou dix ans, il n’y a rien qui se passe!

C’est pas dans dix ans qu’on veut qu’il se passe quelque chose dans la région. On veut que ça passe là, ici, maintenant! Une citation de :Patrick Guay, président du Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais

M. Guay demande au ministre Lacombe de venir rencontrer les professionnels de la santé, sur le terrain.

Le président du syndicat souhaite obtenir une amélioration des conditions de travail.

Qu’ils arrêtent de se cacher derrière la convention collective! Il y a des choses qu’on peut faire ici et maintenant. On a un statut particulier, on l’invite à le bonifier.

Contacté par ICI Ottawa-Gatineau, le bureau du ministre Lacombe n’avait pas encore répondu à notre demande d’entrevue au moment de la publication de cet article.

