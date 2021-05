L'accès au vaccin est critiqué par des éducateurs saskatchewanais

Les personnes de 40 ans et plus sont dorénavant admissibles à recevoir leur première dose de vaccin contre la COVID-19. Une mesure qui s'étend également à certains travailleurs essentiels, même si l'accès demeure difficile pour le personnel scolaire.

L'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) affirme qu'il n'y a plus de rendez-vous disponibles pour l'instant pour les enseignants à Regina.

La SHA Autorité de la Santé de la Saskatchewan les invite donc à se rendre dans les cliniques de vaccination au volant ou encore à prendre rendez-vous dans une pharmacie qui offre ce service.

L’assistant en éducation de Regina, Damon Munoz, est parmi ceux qui ont contacté la ligne téléphonique pour prendre rendez-vous. Il dit que les autorités sanitaires lui ont d’abord demandé de se renseigner auprès de son superviseur, mais une heure plus tard, un de ses collègues lui a confirmé qu'il ne restait plus de place disponible.

Mon collègue a appelé la ligne une heure et demie après moi et il a appris qu’il ne restait plus aucun rendez-vous. Je suis assez confus.

Ce problème n’existe pas seulement à Regina. Une éducatrice de la petite enfance à Saskatoon, Jayme Melnyk, affirme notamment que plusieurs de ses collègues ont tenté, en vain, de prendre rendez-vous vendredi.

La SHA Autorité de la Santé de la Saskatchewan leur aurait dit que les éducateurs de la petite enfance ne sont pas inclus dans la liste des groupes prioritaires pour le moment.

Le vaccin Johnson & Johnson suspendu

Santé Canada a annoncé vendredi après-midi que la distribution de 300 000 doses du vaccin Johnson & Johnson est temporairement suspendue.

La décision a été prise en raison de préoccupations liées à la qualité du produit. Les répercussions sur le plan de vaccination de la Saskatchewan ne sont pas encore connues, mais la province s’attendait à recevoir 9300 doses de ce vaccin le 4 mai.

Les doses devaient être majoritairement offertes dans les cliniques de vaccination au volant de Regina et Saskatoon.

Avec les informations de Gregory Wilson