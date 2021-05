Accident à Granada : les proches des victimes marchent contre le cellulaire au volant

Il y a une semaine, Mathieu Desgagné a été acquitté des chefs d'accusation qui pesaient contre lui depuis plus de trois ans après que des preuves aient été jugées inadmissibles.

Vendredi soir, une soixantaine de proches de Camille Lacombe et Shana Rochon ont bravé les conditions météorologiques pour marcher de la presqu'île du lac Osisko jusqu'au palais de justice.

L'organisatrice de cette mobilisation, Alexandra Cloutier, était une amie très proche de Shana Rochon et de sa cousine Camille.

Alexandra Cloutier a adressé quelques mots aux personnes réunies devant le palais de justice de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

La journée de l'événement, j'étais supposée être avec elles en train de marcher. Finalement, la journée d'avant, décision de dernière minute, je me suis fait inviter à aller à Québec. Arrivée à Québec, j'ai appris la terrible nouvelle , confie Alexandra Cloutier.

Je me suis sentie vraiment impuissante face à ça. Aussitôt que j'ai eu la chance d'enlever cette impuissance-là, je suis foncée dedans. J'ai créé un groupe pour faire le plus que je pouvais. Une citation de :Alexandra Cloutier, organisatrice de la marche

Pour la mère de Camille, Valérie Champagne, il était important de faire de la sensibilisation contre l'utilisation du cellulaire au volant.

On sait que pour les filles, il n'y a pas grand-chose qui peut changer, mais si on peut changer les choses pour d'autres, c'est un peu ça le but, dit-elle. Le cellulaire au volant, c'est non. Le message est dur à passer, mais je pense qu'avec des choses comme ça, c'est peut-être comme ça qu'on va réussir à sensibiliser.

Pour Valérie Champagne et sa famille, la marque d'affection reçue lors de cette marche est un baume sur [leurs] plaies .

Les familles et les proches ont manifesté en mémoire de leur fille devant le palais de justice. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Stéphane Rochon, le père de Shana, croit quant à lui que le système de justice doit protéger davantage les victimes.

Trop souvent, la victime est laissée de côté et c'est le fautif qui s'en sort. [...] Peut-être qu'on fait un peu trop de droit et non pas de justice , fait-il valoir.

Stéphane Rochon compte déposer, au cours des prochains jours, une pétition à l'Assemblée nationale pour faire réformer le système de justice.