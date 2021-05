Banff et Fort McMurray n’imposent pas de couvre-feu

Banff et Fort McMurray n'imposeront pas de couvre-feu dans l’immédiat, et ce, même si elles ont déjà atteint le seuil requis de 1000 cas actifs par 100 000 habitants.

Les nouvelles mesures annoncées par la province permettent notamment aux régions où le nombre de cas monte à 1000 ou plus pour 100 000 habitants d'imposer un couvre-feu.

Jeudi, Banff avait un taux de 1115 cas par 100 000 habitants, avec un peu plus de 150 cas actifs. De son côté, Fort McMurray a un taux de 1537 cas par 100 000 habitants, avec 1291 cas actifs.

Les régions qui ont plus de 350 cas de COVID-19 pour 100 000 habitants, dont au moins 250 sont des cas actifs, seront sous le coup de nouvelles mesures dès vendredi.

Même si la mairesse de Banff, Karen Sorensen, reconnaît que sa municipalité est l'une des zones les plus touchées de la province, elle préfère attendre une réunion extraordinaire du conseil municipal lundi, avant de se prononcer.

En ce qui concerne le couvre-feu, nous essayons toujours de comprendre si cela s'applique à nous , dit-elle.

La mairesse de Banff, Karen Sorensen, est ravie de savoir que sa ville a été désignée comme communauté qui recevra des doses de vaccins en priorité. Photo : Radio-Canada

La santé et la sécurité passeront toujours en premier, mais nous devons aussi tenir compte compte de la voix de nos entreprises afin de maintenir un certain niveau d'activité , confie-t-elle.

La mairesse pense néanmoins que sa municipalité est en avance en ce qui concerne l'adoption de certaines restrictions. Par exemple, toutes les activités sportives municipales ont déjà été déplacées en extérieur et la municipalité continue de planifier la fermeture de l’avenue principale aux voitures.

Des habitants inquiets

Banff a actuellement le deuxième taux le plus élevé de cas de COVID-19 dans la province par rapport à sa population, ce qui inquiète certains habitants.

La résidente Stéphanie Ferracuti pense que ne pas imposer de couvre-feu envoie un mauvais message. Le couvre-feu aurait dissuadé certains visiteurs de venir, selon elle.

La province devrait s’imposer. Une citation de :Stéphanie Ferracuti, résidente de Banff

Les mesures annoncées vendredi visent aussi des communautés comme Calgary, Edmonton, Red Deer, Grande Prairie, Airdrie, Lethbridge et le Comté de Strathcona.

La situation actuelle en Alberta est désastreuse, selon la Dre Shazma Mithani, urgentologue à Edmonton.

Si le nombre de contaminations continue d’augmenter, le personnel soignant déjà à bout de souffle va être débordé et il faudra demander de l’aide d’ailleurs , pense-t-elle.

La vaccination seule ne permettra pas de lutter contre la flambée du nombre de cas à court terme, selon la Dre Shazma Mithani. Photo : Radio-Canada

Pour que la situation s’améliore, il faut des mesures plus fortes et plus strictes, comme en Colombie-Britannique , estime-t-elle.

Elle met en garde la province en montrant l’exemple de l’Ontario, qui est, selon elle, une sonnette d’alarme pour le pays tout entier.

L’Ontario est l’exemple à ne pas suivre. Une citation de :Dre Shazma Mithani, urgentologue à Edmonton.

Craig Jenne, professeur associé en microbiologie et immunologie à l'Université de Calgary, pense aussi que la province n’en fait pas assez.

Les restrictions par étapes ne fonctionnent pas très bien lorsque les taux de transmission sont élevés , dit-il.

La Dre Shazma Mithani précise également que le taux de vaccination est actuellement trop faible pour avoir un impact.