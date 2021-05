Le salaire minimum passe à 13,50 $ l'heure au Québec

Le salaire minimum passe à 13,50 $ l'heure dès samedi au Québec, soit une hausse de 40 cents, ou un peu plus de 3 %. Cette augmentation sera bénéfique pour les personnes à faible revenu, mais est critiquée par des propriétaires de petites et moyennes entreprises.

La hausse entérinée par Québec permettra d'atteindre, pour la période 2021-2022, la cible d'une différence de 50 % entre le taux général du salaire minimum et le salaire horaire moyen.

Au Québec, quelque 287 000 personnes gagnent le salaire minimum, dont 164 700 femmes.

Par ailleurs, l'augmentation salariale entrant en vigueur samedi est aussi bénéfique pour les employés à pourboire, dont le taux horaire grimpera à 10,80 $, en hausse de 35 cents.

Selon Luc Godbout, professeur de la Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, l'augmentation de 3,1 % du salaire minimum est bien entendu une bonne nouvelle. On parle de 728 $ par année , précise-t-il.

En entrevue à Zone économie, à ICI RDI, M. Godbout a reconnu que l'on paye généralement plus d'impôt lorsque notre revenu est plus important, mais que la hausse salariale de ces travailleurs se traduira par une augmentation de leur revenu disponible.

Dans le cas d'un célibataire, le 728 $ brut [de plus par année] se transforme en 509 $ net de plus en revenu disponible. Dans le cas d'une famille monoparentale, on conserve 646 $ , mentionne le professeur.

Ce dernier souligne cependant qu'avec une inflation avoisinant les 2 %, les impôts qui augmentent, les prestations qui diminuent... il n'y a pas vraiment de gains, cette année, en termes de couverture de la Mesure du panier de consommation .

Sur cinq ans, toutefois, le pouvoir d'achat s'est bel et bien accru, assure M. Godbout.

Depuis cinq ans, le salaire minimum a gonflé de 26 % au Québec; seule la Colombie-Britannique a affiché une croissance plus importante, avec 40 % pendant la même période.