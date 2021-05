COVID-19 : la courbe s'aplatit, mais les hospitalisations demeurent élevées en C.-B.

La Colombie-Britannique enregistre 740 nouveaux cas de COVID-19 et quatre morts liées à la maladie dans les dernières 24 heures. La courbe s'aplatit, mais le nombre d'hospitalisations demeurera élevé dans les prochaines semaines, selon des experts.

Parmi les 7886 cas actifs, 511 personnes sont hospitalisées, dont 174 aux soins intensifs. La plupart des nouveaux cas ont été diagnostiqués sur les territoires des régies de la santé du Fraser (431 cas) et de Vancouver Coastal (163 cas).

La médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, et le ministre de la Santé, Adrian Dix, ont dévoilé les données les plus récentes sur l’évolution de la maladie dans une déclaration commune vendredi.

Des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC), de l’Université Simon Fraser (SFU) et du Pacific Institute for the Mathematical Sciences indiquent que le taux de transmission du virus a baissé de 30 à 40 % depuis mars.

Ce succès serait attribuable à la campagne de vaccination et aux mesures de prévention de la transmission du virus.

Selon le groupe de chercheurs, les hospitalisations et les admissions aux soins intensifs resteront probablement élevées pendant le mois de mai, car les variants préoccupants dominent les cas actuels et présentent des symptômes plus graves.

Jusqu’à présent, 1 786 722 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées dans la province, incluant 90 642 secondes doses. Presque 40 % des personnes admissibles en Colombie-Britannique ont reçu leur première dose , peut-on lire dans le communiqué.

Tous les Britanno-Colombiens âgés de 18 ans et plus qui ne l’ont pas déjà fait sont invités à s’inscrire sur le site web du programme de vaccination  (Nouvelle fenêtre) du gouvernement.

On compte désormais 129 482 cas de COVID-19 dans la province depuis le début de la pandémie et 1581 personnes ont succombé à la maladie.

Avec des informations de La Presse canadienne