Le fabricant du vaccin Providence quitte le Canada pour manque d'appui du fédéral

Le vaccin canadien semblait prometteur. L'entreprise avait entamé les essais cliniques de son vaccin chez les êtres humains et s'était donné l'objectif de produire 50 millions de doses de vaccins avant la fin de l’année.

Le premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, saluait l'approche locale de Providence et le Manitoba avait déjà passé une commande de 2 millions de doses du vaccin.

Tout cela est désormais du passé, confirme le PDG de l'entreprise.

Je passe à autre chose, c'est là où j'en suis rendu. Je me suis agenouillé devant l'autel du gouvernement canadien pendant un an et je n'ai rien reçu en retour.

Une citation de :Brad Sorenson, PDG de Providence