20 employés en isolement : l'école secondaire Kénogami fermée jusqu'au 7 mai

L'école secondaire Kenogami ferme ses portes jusqu'au 7 mai en raison du nombre élevé d'employés qui se retrouvent en isolement préventif et de l’incapacité de les remplacer.

Vingt membres du personnel se retrouvent dans cette situation pour, au moins, 14 jours. Il n'est pas précis

Les cours seront donnés en ligne du 3 au 7 mai. Le retour en classe est prévu le 10 mai. La mesure ne concerne pas les classes d’adaptation scolaire.

Plus tôt cette semaine, le Centre de services scolaires De La Jonquière avait annoncé l’imposition de l’enseignement en ligne pour les élèves de 5e secondaire de l’École polyvalente Arvida et de Kénogami, rapporte une lettre envoyée aux parents vendredi.

Dans le même document, le CSS indique que la fermeture de l'école n'est pas un choix, mais une obligation. Aux neuf membres du personnel précédemment annoncés comme absents, 11 autres se sont ajoutés depuis lundi, ce qui représente un total de 20 membres du personnel présentement placés en isolement préventif, et ce, pour une durée minimale de 14 jours , est-il inscrit aussi. Les fonctions des employés ne sont pas précisées.

Deux cas de COVID-19 ont été confirmés cette semaine, en plus d'un la semaine dernière.

La présidente du syndicat résignée

La présidente du Syndicat de l'enseignement De La Jonquière (CSQ), Nicole Émond se montre résignée devant cette décision. La santé publique oblige du personnel enseignant à être confiné et, malheureusement, on ne trouve pas le personnel enseignant suffisant pour suppléer à ces enseignants. C'est très désolant, très dommage, mais ce sont les consignes de la santé publique. On doit se rendre à l'évidence , a-t-elle commenté vendredi après-midi.

Avec Mireille Chayer