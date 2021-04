Des personnalités publiques invitent le Centre-du-Québec à se faire vacciner

La médecin d'urgence de Drummondville Isabelle Godin. Photo : Radio-Canada

Parmi elles, on compte la médecin d'urgence de Drummondville Isabelle Godin.

Pourquoi la vaccination est importante, c’est qu’actuellement, il y a vraiment beaucoup de pression sur le système. S’il y a moins de cas, il y aura moins de gens malades, il y aura moins de pression, et on pourra s’occuper de tout le monde le mieux possible , souligne-t-elle.

Steve Veilleux est chanteur du groupe de Drummondville Kaïn. Photo : Radio-Canada

Le chanteur du groupe Kaïn, Steve Veilleux, est aussi de la partie.

Depuis la dernière année, on a mangé beaucoup de claques sur la gueule, que ce soit d’ordre professionnel, personnel, pour les gens qui ont contracté la maladie aussi. C’est important qu’on ait une conscience collective et qu’on fasse chacun notre devoir. Une citation de :Steve Veilleux, chanteur du groupe Kaïn

Marie-Pierre Simoneau est directrice de la Maison des arts Desjardins Drummondville. Photo : Radio-Canada

Si la population est vaccinée, on va pouvoir reprendre le cours de notre vie et retrouver une belle normalité , conclut de son côté la directrice de la Maison des arts Desjardins Drummondville, Marie-Pierre Simoneau.

Les trois ont accepté d'agir comme ambassadeurs de la vaccination du CIUSSS MCQ pour inciter les plus réfractaires à poser le geste qu'ils qualifient de crucial dans la lutte à la pandémie.

Avec les informations de Jean-François Dumas