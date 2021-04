Huit cas de COVID-19 confirmés et trois présumés à Terre-Neuve-et-Labrador

Le ministère de la Santé indique que les cas présumés doivent être confirmés par des analyses supplémentaires. L’une des personnes dans cette situation se trouve présentement à l’hôpital, indique-t-on.

Outre cette personne, il y a deux patients souffrant de COVID-19 dans des hôpitaux de la province.

Il y a maintenant 33 cas actifs de COVID-19 qui sont confirmés par les responsables de santé publique de Terre-Neuve-et-Labrador.

La province a confirmé vendredi que deux autres personnes qui avaient contracté la maladie étaient à présent considérées comme rétablies.

Selon les statistiques provinciales, 291 tests de dépistage ont été réalisés jeudi.

Plus de voyageurs, plus de cas

Les huit cas confirmés vendredi représentent le total le plus élevé en une journée depuis le 25 février.

Sept de ces huit nouvelles infections sont associées à des déplacements ailleurs au Canada, selon la province.

L’autre nouveau cas fait l’objet d’une enquête des autorités médicales, qui tentent d’en déterminer la provenance.

Dans un communiqué du ministère de la Santé, vendredi, le gouvernement indique que, bien que préoccupante , cette hausse des cas de COVID-19 n’est pas inattendue, compte tenu de l’épidémiologie ailleurs au pays .

Le gouvernement provincial dit constater l’entrée à Terre-Neuve-et-Labrador d’un plus grand nombre de voyageurs depuis quelque temps.

Une fois de plus, on a émis une longue liste de vols sur lesquels une exposition au coronavirus et à la COVID-19 est possible. La santé publique demande aux passagers de tous ces vols récents vers Terre-Neuve de communiquer avec le 811 pour passer un test de dépistage :

- Le vol 8018 d’Air Canada entre Montréal et Saint-Jean de Terre-Neuve le 24 avril.

- Le vol 7540 d’Air Canada entre Toronto et Deer Lake le 27 avril.

- Le vol 7540 d’Air Canada entre Toronto et Deer Lake le 28 avril.

- Le vol 8008 d’Air Canada parti de Toronto le 28 avril et arrivé à Deer Lake le 29 avril.

- Le vol 8996 d’Air Canada entre Halifax et Saint-Jean le 29 avril.

- Le vol 7540 d’Air Canada entre Toronto et Deer Lake le 29 avril.