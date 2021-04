Le variant B.1.1.7 est désormais dominant au Manitoba

Le variant B1.1.1.7 du coronavirus est responsable de plus de la moitié des infections au Manitoba, à tel point que les autorités sanitaires ont annoncé vendredi que, dans certaines régions, elles ne diront plus aux gens contaminés s’ils sont atteints de ce variant.

Les variants, qui sont plus transmissibles, représentent plus de la moitié des nouveaux cas de COVID-19 dans la province et la souche B.1.1.7, identifiée au départ au Royaume-Uni, représente la majorité de ces nouveaux cas.

La plupart des cas de variants ont été détectés dans la région de Winnipeg, selon les données provinciales.

Jusqu’à 70 % des cas dans le sud du Manitoba

Dans le sud de la province, probablement 70 % des cas , selon le secteur, proviennent du variant B.1.1.7, a estimé le médecin hygiéniste adjoint, Jazz Atwal, en conférence de presse.

Il n’y a pas d'utilité à distinguer une souche d’une autre.

Or, jusqu’à présent, la santé publique informait les malades de quelle souche ils étaient atteints. Maintenant, nous traitons tous les cas comme s’il s’agissait d’un variant et il n’y a aucune différence dans la manière dont on recherche les contacts , a affirmé le Dr Atwal.

Les autorités sanitaires pourraient toujours dire à certains malades qui habitent dans des zones où les variants sont peu fréquents s’ils ont été contaminés par l’un d’eux. Ce serait le cas pour les gens qui habitent dans des zones rurales ou dans le nord de la province.

Cependant, les infections à la COVID-19 où les variants B1351 (identifié en Afrique du Sud) et P1 (associé au Brésil) continueront d’être divulgués aux malades.

Le nombre total de variants est passé de 1900 à 2095 vendredi. Par ailleurs, des 2375 cas actifs au Manitoba, 830 sont liés à des variants.