Pas de harcèlement psychologique à la Ville de Baie-Saint-Paul, conclut une enquête

Dans un communiqué, la Ville dit accueillir favorablement les conclusions du rapport d’enquête externe qui dédouane Martin Pilote, contremaître au Service des travaux publics, du présumé harcèlement psychologique dont l'accusaient près d’une vingtaine d’employés.

La Ville ne dévoile pas plus de détails sur les conclusions de l’enquête, évoquant la nécessité de préserver la confidentialité du processus. Le communiqué écorche au passage le syndicat des employés, déplorant la médiatisation du dossier.

Sans vouloir minimiser les allégations avancées et la préoccupation que la Ville a pour ses employés, force est de reconnaître que la sortie médiatique a teinté le dossier d’une manière désolante et peu constructive , regrette la Ville, qui refuse de faire tout autre commentaire à ce sujet.

Joint au téléphone, le maire de Baie-Saint-Paul, Jean Fortin, réaffirme toutefois sa volonté d’améliorer le climat de travail au sein de l’appareil municipal.

Le maire de Baie-Saint-Paul, Jean Fortin Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Départ de Martin Pilote

Malgré les conclusions de l’enquête, la Ville annonce également qu’elle s’est entendue avec Martin Pilote pour mettre fin à son embauche. Celui-ci était en congé prolongé et a officiellement quitté ses fonctions cette semaine.

Il aurait été grandement affecté par la situation, selon la Ville, qui se garde de préciser si Martin Pilote a touché une indemnité de départ.

Un travail bâclé

Le syndicat des employés a fustigé la Ville de Baie-Saint-Paul dans un communiqué publié vendredi, affirmant que l’enquête a été bâclée . La partie syndicale affirme ne pas avoir été consultée sur le processus et sur le choix de l’enquêteur. Elle allègue également que plusieurs personnes n’ont pas été interrogées par l’enquêteur, notamment celles qui ont quitté leur emploi à la Ville en raison du climat de travail.

Il n’y a pas eu de consultation, c’est une action unilatérale, ce n’est pas un processus consensuel , affirme la présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches(CSN), Ann Gingras, qui déplore que l’employeur ait envoyé le rapport au syndicat un mois après sa publication.

Quand tu ne cherches pas la vérité, tu ne la trouves pas et c’est manifestement ce qui est arrivé. Une citation de :Ann Gingras, présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CSN)

Le syndicat, qui n’a pas non plus souhaité commenter davantage l’affaire, rappelle qu’un grief a été déposé contre la Ville et que ce processus suit toujours son cours.