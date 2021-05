Commission Laurent : un rapport très attendu sur la protection de la jeunesse

La Commission s'est vue confier le mandat d'enquêter sur le système québécois de protection de la jeunesse et de faire des recommandations au gouvernement en vue de réformer la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) et d'améliorer ses services.

C'est désolant d'être obligé d'être ici aujourd'hui. Ces paroles sont celles prononcées par la présidente de la commission, Régine Laurent, à l'ouverture des travaux, en octobre 2019.

C'est désolant, parce que, comme société, on a failli à notre principale responsabilité : celle de protéger nos enfants les plus vulnérables , avait-elle ajouté. Être ici aujourd'hui, c'est un constat d'échec. Mais il faut le faire. C'est une obligation. C'est un devoir.

Depuis le début de ses audiences, la commission Laurent a entendu plus de 300 témoignages dont ceux, émouvants, de jeunes adultes qui ont passé une grande partie de leur jeunesse dans le réseau de la DPJ.

Des recommandations ont été formulées en cours de mandat, dont plusieurs visent à faire davantage de prévention.

La commission Laurent a proposé de rendre plus accessible un programme destiné à accompagner les adolescents dans leur passage vers la vie adulte.

La commission a recommandé également de créer une direction nationale de la DPJ pour permettre de remplir l'obligation de rendre des comptes et de revoir les pratiques dans le milieu.

Québec y a donné suite à la mi-mars 2021, en nommant une première directrice nationale de la protection de la jeunesse, Catherine Lemay. Elle a la responsabilité de mettre en œuvre des recommandations du rapport final de la commission Laurent.

En entrevue sur les ondes de Radio-Canada en mars, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant a répété que le rapport ne se retrouverait pas sur une tablette et qu'il prévoyait revoir la Loi sur la protection de la jeunesse entrée en vigueur en 1979.

Elle [la loi] n'a pas évolué depuis 40 ans. En fait, on a déjà amorcé les travaux pour regarder des changements à la Loi sur la protection de la jeunesse. On attend le rapport pour évidemment faire le travail de façon complète, et nous, on s'attend à rouvrir la loi cet automne.

Une citation de :Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux