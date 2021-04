Des employés de la DPJ Mauricie–Centre-du-Québec perdent espoir

Plusieurs employés ne voient plus la lumière au bout du tunnel. Dans la région, 64 postes sont vacants, soit un sur huit. La DPJ peine à combler ces postes. C’est sans parler des départs en congé de maladie et des postes dont le titulaire est affecté temporairement à d’autres tâches.

Seulement dans l’équipe d’orientation/évaluation de Trois-Rivières, qui traite les signalements, on rapporte six nouveaux départs en quelques semaines sur une équipe d’une vingtaine de personnes, dont celui d’Ingrid Garceau qui avait tiré la sonnette d’alarme en février.

Ingrid Garceau, agente de relations humaines à la DPJ Mauricie-Centre-du-Québec, en février 2021. Photo : Radio-Canada

À ce moment, elle rapportait qu’elle avait vu partir la moitié de son équipe depuis septembre. Avec la perte d’expertise des derniers mois et les urgences qui nécessitent une intervention en 24 heures qui ont doublé, elle a fait le choix déchirant d’accepter un autre poste ailleurs au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Mon appel d’il y a deux mois était une tentative de cri du cœur pour essayer de voir une certaine lumière au bout du tunnel et un moment donné, je me suis dit : "pense à toi et à ta famille" , dit Ingrid Garceau, inquiète pour la suite des choses.

C’est comme si on sentait qu’on était dans une petite barque et qu’il y a plein de trous dans la barque, que l’eau entre, et on est là à essayer [de la maintenir à flot] avec nos sceaux et qu’à côté il y a un yacht qui passe et qui dit : "venez, embarquez!" , compare-t-elle.

Des conditions de travail à améliorer, plaide le syndicat

Les employés de la DPJ insistent sur le fait qu’il faut que des actions soient mises en place rapidement pour corriger la situation. Le syndicat demande à ce que les conditions de travail soient améliorées dans le but d’éviter un exode du personnel et pour attirer de nouveaux travailleurs.

Pour les intervenants, mais aussi pour ceux qui les encadrent, qui les entourent, autant les chefs que les spécialistes en activité clinique, que les gens qui travaillent en préceptoratPrécepteur : personne chargée de l'éducation d'un enfant à domicile. et qui aident les gens, tous ces gens-là manquent de temps , souligne le représentant syndical des employés de la DPJ de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Jean-Christophe Côté-Benoît.

Je suis persuadé qu’à tous les jours on passe [à côté de] situations qui sont à risque de déraper et de créer des drames. Une citation de :Jean-Christophe Côté-Benoît

Ce dernier espère que les recommandations de la commission Laurent seront rapidement mises en œuvre.

Avec les informations d’Amélie Desmarais