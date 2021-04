Le prix de la crevette sera connu la semaine prochaine

L’arbitre tranchera sur les prix payés pour la première partie de la saison, qui se termine le 30 juin. En négociation depuis deux semaines, les parties ne sont pas parvenues à s’entendre.

Le directeur de l’Office des pêcheurs de crevettes du Québec, Patrice Element, explique que les pêcheurs et les usines n’envisagent pas du tout les perspectives du marché de la même manière. Nous, ce qu’on dit, c’est que le déconfinement qui s’en vient au Royaume-Uni va affecter positivement le marché de la crevette et que le prix de vente des douze prochains mois devrait être au minimum. Du côté des transformateurs, on voit la situation de manière plus négative et essentiellement, la situation va se détériorer encore pour un bout.

Selon le porte-parole des crevettiers, l’écart entre les deux parties est assez important. Il rappelle que l’an passé, les crevettiers avaient obtenu un prix nettement inférieur à celui de 2019 en raison de l’incertitude qui pesait sur les marchés.

Les usines ont payé en 2020, 1,20 $ la livre pour la grosse crevette, 1 $ la livre pour la crevette de catégorie 2 et 0,78 $ la livre pour la petite crevette. Les crevettiers n'étaient partis en mer qu'à la fin juin.



En 2019, ils avaient obtenu 1,68 $ la livre pour la grosse crevette, 1,35 $ la livre pour la crevette de taille moyenne et 1,14 $ pour la petite crevette, et ce, pour les mois de mai et de juin.

Patrice Element, directeur de l'Office des pêcheurs de crevettes du Québec (archives). Photo : Radio-Canada

Au final, poursuit M. Element, les prix n’ont pas été aussi bas qu’ils avaient été anticipés par les propriétaires d’usines. Cette année, le niveau d’incertitude est beaucoup, beaucoup plus faible que l’an dernier. Même en tenant compte d’un marché stable, ce qui pour nous est un scénario pessimiste, les prix peuvent s’améliorer parce que le niveau d’incertitudes est plus faible. Le risque que les prix s’écrasent est pratiquement nul , fait valoir Patrice Élément.

L’an dernier, les pêcheurs avaient obtenu gain de cause devant la Régie, mais les usines étaient demeurées fermées jusqu'à ce qu'un nouveau prix soit négocié à la fin juin. C’est une décision qu’il leur appartient , commente Patrice Element.

Il observe toutefois que si les pêcheurs sont prêts à prendre la mer maintenant, la fébrilité n’est plus la même qu’au moment où tout le monde partait au début du mois d'avril. Avec les quotas qui restent et les [bons] taux de capture qu’on a eus l’an passé et considérant que la pêche au mois d’avril n’est pas aussi miraculeuse qu’elle était il y a cinq ou six ans, les enjeux ne sont pas les mêmes. Les gars ont hâte d’aller à la pêche, mais on n’a plus nécessairement le même niveau de fébrilité qu’on avait au début d’avril, il y a cinq ou six ans.

La Régie des marchés agricoles rendra sa décision dans les prochains jours.