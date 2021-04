Des syndiqués œuvrant en santé revendiquent de meilleures conditions de travail

Environ 75 syndiqués du réseau de la santé public et parapublic ont manifesté devant l’hôpital de Maria, vendredi midi. Ils revendiquaient de meilleures conditions de travail ainsi qu’une amélioration de la prévention en matière de santé et de sécurité.

L’événement était organisé par quatre syndicats : le Syndicat de la Fonction Publique du Québec (SFPQ), la Confédération des Syndicats Nationaux (CSN), le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec (SIIIEQ) et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (l’APTS).

Les organisations, qui représentent plus de 6000 membres en région, exigent que le gouvernement Legault investisse massivement pour améliorer le sort des travailleurs. Il est difficile d'attirer des employés et de les retenir à l'heure actuelle, font valoir les syndicats. Nombreux sont ceux qui démissionnent ou se tournent vers le privé.

Présentement, les agences de placement et les compagnies privées vampirisent les forces vives du réseau public en offrant des conditions de travail et des salaires qui fait paraître [ceux] du gouvernement tout à fait dérisoires , déplore Jenny Tardif. La représentante nationale de l’ APTSAlliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux en Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine ajoute que les taux horaires sont parfois deux fois plus élevés.

Jenny Tardif, représentante nationale de l’APTS en Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Selon que rapporte la syndicaliste, 75 % des nouveaux diplômés en psychologie comptent s’orienter vers le privé. En 2023, on [calcule] qu’il va manquer près de 850 psychologues dans le réseau , résume Mme Tardif.

Les départs ajouteraient une pression et une charge de travail supplémentaires à ceux et celles qui demeurent en poste, ce qui accentue l’épuisement, voire la détresse psychologique. Les pourcentages [d’employés] en arrêt de travail ont atteint des sommets inégalés , confirme Pierre-Luc Boulay, président régional du syndicat des employés du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie.

La question salariale fait partie des revendications. Par exemple, le SFPQSyndicat de la Fonction Publique du Québec demande une augmentation de 6,4 % sur trois ans, ce qui représente selon l’organisation l’augmentation du coût de la vie. Ce n’est pas la fin du monde, et ça non plus, ce n’est pas négociable , mentionne Danielle Martin, vice-présidente et représentante régionale politique pour la Gaspésie.

La santé et la sécurité au cœur des revendications

Danielle Martin rappelle que le Québec détient le titre du pire régime de prévention en Amérique du Nord , en excluant le Mexique. Selon elle, le projet de loi 59 et ses amendements n’ont pas rempli leur promesse de rehausser les mécanismes de prévention afin de réduire les maladies professionnelles et les accidents de travail.

Le président du SIIEQ, Pier-Luc Bujold, déplore quant à lui que la santé et la sécurité aient mangé un méchant coup dans la dernière année , avec la pandémie de COVID-19. Le leader syndical cite en exemple l’utilisation des masques N95 en zone chaude et tiède.

Le président du SIIIEQ, Pier-Luc Bujold. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Ça a pris près d’un an avant que la [Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail] et le gouvernement légifèrent en la matière et donnent des règles claires , déplore celui qui représente notamment les infirmières.

Il est d'avis que leur sécurité doit être rehaussée, puisqu'elles peuvent avoir à travailler avec des patients désorganisés. C’est plus dangereux au Québec, en termes de risques d’agressions et de quantités d’agressions, d’être infirmière que d’être policier , lance-t-il.

Ambiance festive

Les syndiqués ont manifesté dans une ambiance festive, vendredi, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Pour eux, il était primordial d’envoyer un message clair au provincial.

Les travailleurs présents ont manifesté aux abords de la route 132, en face de l'hôpital de Maria et de l'unité de médecine familiale (UMF). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

On dirait que gouvernement a des bouchons dans les oreilles. Il ne se passe rien aux tables de négociation. On enlève des choses plutôt que d’en ajouter [...]. On veut donner des soins de qualité, mais aussi avoir une qualité de vie , commente Lucie Pidgeon, qui œuvre comme infirmière auxiliaire.

Ça a assez duré! Une citation de :Lucie Pidgeon, infirmière auxiliaire

Je vois autour de moi mes collègues qui se fragilisent avec la pression, oui [à cause] de la pandémie, mais aussi [à cause] d’un système qui n’est pas nécessairement à l’écoute de nos besoins comme employés et comme équipes sur le terrain , ajoute pour sa part l’organisateur communautaire Greg LeBlanc.

La secrétaire médicale Mary-Ann Landry invite le gouvernement à travailler avec les employés des différents corps de métiers plutôt que contre eux. On est importants et tout le monde est aussi important l’un que l’autre à l’hôpital. Il ne faut pas oublier que l’on est tous surchargés de travail , défend-elle.

