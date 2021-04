La Saskatchewan enregistre 264 nouveaux cas de COVID-19

Parmi les nouveaux cas enregistrés, 79 d’entre eux sont à Regina, 63 cas se trouvent à Saskatoon, 25 dans le sud-est, et 24 dans le nord-ouest.

Jusqu’à maintenant, 41 098 personnes ont été infectées par le coronavirus en Saskatchewan. De ce nombre, 2426 cas sont considérés comme des cas actifs, soit 18 de plus que la veille.

Parmi les personnes qui ont contracté la COVID-19, 38 181 se sont rétablies de la maladie à ce jour, soit 252 de plus que lors de la mise à jour de jeudi.

Par ailleurs, 173 personnes sont hospitalisées à travers la province.

Depuis le début de la pandémie, 491 personnes sont mortes des suites de la maladie en Saskatchewan.

Répartition des cas dans la province : Région de Saskatoon : 9251 (491 cas actifs)

Région de Regina : 10 557 (770 actifs)

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 4477 (460)

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 2593 (179)

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 9058 (353)

Extrême nord (Zones extrême-nord-ouest, centrale et extrême-nord-est) : 4770 (140) Le nombre entre parenthèses représente les cas actifs selon les régions.

Vaccination

Premières doses 81 % des 60 ans et plus

61 % des 40 ans et plus

41 % des 18 ans et plus

Vendredi, la vaccination s'est étendue aux personnes âgées de 40 ans et plus, à l'exception du district administratif du nord de la Saskatchewan, où elle est passée aux gens de 30 ans et plus.

Les groupes prioritaires admissibles de moins de 40 ans peuvent visiter une clinique au volant ou sans rendez-vous, convenir d'un rendez-vous avec une pharmacie participante ou appeler le 1-833-SaskVax (1-833-727-5829).

L'Autorité de la santé de la Saskatchewan (SHA) prévoit des centres de vaccination au volant et dans des cliniques sans rendez-vous dans l'ensemble de la province dès le 1er mai.

La Saskatchewan devrait recevoir 9300 doses de vaccin Janssen au cours de la semaine du 3 mai. Il sera principalement offert dans les centres de vaccination au volant.

Vendredi, 5758 doses supplémentaires de vaccin été administrées en Saskatchewan, pour un total de 427 739 doses administrées dans la province depuis le début de la pandémie.

Le gouvernement provincial indique également que les autorités sanitaires ont réalisé 769 787 tests de dépistage de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Répartition des cas en fonction de l’âge : 19 ans et moins : 9976

20 à 39 ans : 14 851

40 à 59 ans : 10 324

60 à 79 ans : 4566

80 ans et plus : 1354