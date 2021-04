Des entrepreneurs beaucerons s'unissent pour freiner la propagation de COVID-19

La première d'une série de trois rencontres organisées par la chambre de commerce de Saint-Georges a eu lieu vendredi matin.

Les entrepreneurs ont l'impression qu'ils font beaucoup et qu'il ne se passe rien. Avec ces rencontres-là, c'est pour les entendre et prendre des idées , estime la directrice générale de la Chambre de commerce de Saint-Georges, Annie Gilbert.

Ils ne sont pas découragés et ils essayent de faire le mieux possible, mais ils ont besoin de point de repère pour arriver à une finalité positive. Ça prend du renforcement positif , dont celui d'un potentiel relâchement des mesures.

Des intervenants de la santé publique de Chaudière-Appalaches participent également aux discussions.

126 éclosions en milieu de travail sont toujours en cause en Beauce. Vendredi, 117 nouveaux cas étaient répertoriés, un nombre supérieur aux 109 cas de la Capitale-Nationale.

S'adapter et mobiliser

L'objectif des entrepreneurs est aussi de se faire entendre auprès de la santé publique dans l'espoir qu'elle s'adapte à la réalité des entreprises.

On est beaucoup de PME. Si on est capable d'être entendue, possiblement qu'il y a des petites choses qui pourraient être ajustées et qui ferait grandement du bien aux entreprises , croit Bianca Dupuis, directrice générale de Portes et Fenêtres Abritek Inc, à Saint-Georges.

Le port du masque, notamment pourrait rendre plus difficile le travail des employés en usine au cours des prochaines semaines.

Le masque cet hiver, ça a bien fonctionné. On l'a mis obligatoire, nous, depuis septembre l'an passé. La réalité, quand il va faire chaud, 40 degrés, c'est plus difficile de le faire appliquer , explique la cheffe d'entreprise.

Pour s'assurer du respect des consignes malgré tout, la direction doit donner l'exemple. Pour moi, c'est évident qu'une leader en entreprise doit donner la ligne directrice dans son entreprise pour les mesures à prendre et à respecter auprès de ses employés.

Deux autres rencontres sont prévues le 3 et 5 mai.

