Des départs de Bagotville vers les destinations soleil prévus en décembre

Quelques vols sont proposés à partir du mois de décembre. En peu de temps, les demandes de réservations ont afflué. Presque toutes les places [sont réservées], il en reste quelques-unes, indique la propriétaire de l’agence Voyages nouvelle escale, Ginette Côté. Ça a sonné, le téléphone a sonné. C'était intéressant à entendre.

En cas d’annulation des vols, la propriétaire de l’agence de voyages assure que le montant versé par les clients pour leur réservation leur sera remboursé sous la forme d’un crédit pour un autre voyage. 100 $ c'est rien pour garantir ta place et mettre de l'espoir pour les prochains mois , croit Ginette Côté.

Même si l’annonce d’une reprise est encourageante, Promotion Saguenay, qui gère l'aéroport, considère qu'il n'y a pas de certitude que les vols auront lieu.

Ça va dépendre des réservations et des mesures sanitaires mises en place au Canada et dans les pays qui vont recevoir ces vols-là, souligne le directeur général de Promotion Saguenay, Patrick Bérubé. Malgré tout, avec l'évolution qu'on voit, on est confiant que ça va reprendre.

Autres vols

Promotion Saguenay prévoit aussi que les transporteurs aériens intensifient leurs activités dans les prochains mois. Avec la pandémie, le nombre de passagers a diminué de 50 % en 2020 à l’aéroport Saguenay-Bagotville.

La plupart des transporteurs qui étaient présents pendant la pandémie ont réduit leur nombre de vols, précise Patrick Bérubé. Pour l'instant, il n'y a pas d'annulation au niveau des gens qui sont déjà présents. Là, on voit une reprise graduelle. Air Canada devrait reprendre des vols supplémentaires à partir de juin.

Plus tôt cette semaine, lors de l'annonce des travaux au terminal, Patrick Bérubé parlait d'un retour à la normale d'ici quatre ans.

Reprise des croisières en 2022

Le quai des croisières de La Baie. Photo : Radio-Canada / Mélissa Savoie-Soulières

Alors que la saison 2021 des bateaux de croisières a été annulée, les réservations faites par les croisiéristes pour les escales à Saguenay en 2022 sont toujours maintenues. Des visites supplémentaires ont même été enregistrées par Promotion Saguenay.

D'après le reportage de Louis Martineau