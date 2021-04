Plusieurs cliniques de vaccination au volant ouvrent en fin de semaine

Alors que l’âge d’admissibilité à la vaccination est passé à 40 ans et plus vendredi, les cliniques de Regina et de Saskatoon seront notamment ouvertes une journée chacune au cours du week-end.

La clinique de vaccination au volant de Regina, située à la Place Evraz, sera ouverte dimanche de 8 h 30 à 16 h. Celle de Saskatoon, située au parc Prairieland, le sera samedi de 8 h 30 à 22 h.

La clinique de vaccination au volant de Prince Albert sera également fonctionnelle samedi et dimanche de 9 h à 16 h 30.

Par ailleurs, les cliniques au volant de Lloydminster et Moose Jaw, ou encore les cliniques sans rendez-vous d’Estevan et de Humboldt seront en activité.

Plusieurs autres cliniques ouvriront à partir de la semaine prochaine, selon l’agence gouvernementale.

Les trois vaccins actuellement disponibles en Saskatchewan, soit Moderna, Pfizer-BioNtech et AstraZeneca pourront être proposés à ces différentes cliniques de vaccination.

La prise de rendez-vous est également ouverte à tous les travailleurs jugés prioritaires qui n’ont pas encore été vaccinés.

Comment prendre rendez-vous? En ligne, à l'adresse suivante : https://www.saskatchewan.ca/COVID19-vaccine(Nouvelle fenêtre)  (Nouvelle fenêtre) 

 Par téléphone, au 1 833 SASK-VAX (1 833 727-5829) - de 8 h à 23 h

Le vaccin Johnson & Johnson arrive en Saskatchewan

Environ 9300 doses du vaccin Johnson & Johnson sont attendues en Saskatchewan mardi, selon le ministre de la Santé, Paul Merriman, lors d’un point de presse vendredi à l’Assemblée législative à Regina.

Le vaccin sera offert majoritairement dans les cliniques de vaccination au volant de Saskatoon et de Regina, selon le ministre.

Johnson & Johnson est un vaccin à dose unique, une seule injection est donc nécessaire au lieu de deux pour les autres vaccins.

Il est encourageant de savoir que nous pourrons vacciner plus de 9000 personnes la semaine prochaine. Une citation de :Paul Merriman, ministre de la Santé de la Saskatchewan

Toutefois, selon la présidente du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI), la Dre Caroline Quach, il est tout à fait possible que le vaccin de Johnson & Johnson fasse l'objet de recommandations similaires à celles concernant le vaccin d’AstraZeneca puisque les mêmes types de caillots sanguins peuvent survenir.

Aucune décision n’a cependant été prise pour le moment, selon la présidente.

L'occurrence de thromboses en lien avec l'administration du vaccin de Johnson & Johnson est de 1 cas pour 500 000 doses, selon la Dre Quach, qui cite ainsi les données disponibles provenant des États-Unis.

Sur 8 millions de doses administrées aux États-Unis, 15 cas de thromboses ont été répertoriés.

La principale autorité américaine de santé publique a d’ailleurs mis sur pause l’administration du vaccin pendant 11 jours avant d’autoriser à nouveau son utilisation le vendredi 23 avril.