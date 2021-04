Campement du parc Stratchona à Vancouver : l'heure du déménagement a sonné

Les émotions sont vives et à fleur de peau au village de tentes du parc Strathcona de Vancouver vendredi alors que tous les campeurs doivent quitter les lieux et accepter une offre de logement abordable ou de logement temporaire , selon une entente conclue au début avril entre la Ville de Vancouver et la province.

Des centaines de personnes en situation d’itinérance avaient élu domicile dans le parc Strathcona depuis juin 2020. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

Un homme et une femme ont rassemblé leurs possessions vendredi pour quitter le village de tentes du parc Strathcona, comme exigé par les autorités. Le 9 avril, celles-ci ont annoncé que le démantèlement du camp aurait lieu le 30 avril.

Un campeur se prépare à quitter le camp du parc Strathcona le vendredi 30 avril. Photo : Radio-Canada / Dominique Levesque

Les deux campeurs m'ont raconté que trois taxis ont refusé de les transporter et qu'ils doivent attendre une plus grande fourgonnette. Celle-ci les conduira à leurs nouveaux logements temporaires. Ils vont se rendre dans un des hôtels où la Ville de Vancouver va héberger certains des campeurs en attendant de trouver des solutions à long terme.

Les adieux

Avant de devoir se disperser, les campeurs, leurs amis et des personnes qui les appuient se sont rassemblés, peut-être une dernière fois, pour un traditionnel cercle des tambours. Des aînés autochtones ainsi que des plus jeunes ont frappé leurs tambours à l'unisson sous l'oeil attentif d'une centaine de personnes réunie en cercle.

Certains campeurs se sont rassemblés avant de devoir quitter les lieux. Photo : Radio-Canada / Dominique Lévesque

Une aînée autochtone a pris la parole et a raconté son histoire : J'ai moi-même été sans-abri pendant 6 ans dans le parc Stanley , raconte-t-elle.

On ne peut pas aider quelqu'un qui n'est pas prêt ! Une citation de :aînée autochtone qui a pris la parole lors du cercle des tambours

Les campeurs veulent être écoutés

Les campeurs toujours au parc Strathcona vendredi et ceux qui les appuient ont leurs propres idées quant aux solutions idéales pour offrir du logement aux plus marginalisés tout en respectant leur besoin de communauté et d'une certaine liberté.

La porte-parole des campeurs, Chrissy Brett, a expliqué que c'est la province et la Ville qui ont imposé leur stratégie de logements à l'intérieur à tout prix et affirme que cela ne fait que cacher le problème .

Les campeurs étaient auparavant au parc Crab et ensuite au parc Openheimer. On ne fait que déplacer le problème lorsqu'on tente de mettre fin à des campements de sans-abri , déclare-t-elle.

Nous aimerions des terres de la couronne, 2 ou 3, pour s'organiser en communauté et vivre ensemble, avec un site avec peu de restrictions et un autre plus structuré pour les personnes plus stables. Une citation de :Chrissy Bret, porte-parole des campeurs du parc Strathcona

L'isolement plus dangereux que l'itinérance disent les campeurs

En raison de la COVID-19, les immeubles de logements abordables et de logements temporaires qui accueillent les campeurs ne permettent pas à ceux-ci de recevoir des visiteurs.

La Colombie-Britannique dit avoir offert du logement à 243 sans-abri qui campaient au parc Strathcona depuis octobre 2020. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ceux qui ont vécu plusieurs mois en communauté au parc Strathcona trouvent l'isolement difficile, surtout avec les problèmes de santé mentale et de dépendances de certains et la crise des opioïdes.

Il y a des suicides et des surdoses lorsque les gens habitent seuls et sont sans leur communauté. Une citation de :Chrissy Bret, porte-parole des campeurs du parc Strathcona

Un pas à la fois

Le ministre du Logement, David Eby, s'est dit conscient que l'offre de logements n'est pas idéale, alors que certains ont été dirigés dans des logements temporaires. Mais c'est une transition vers des logements à long terme , a-t-il dit.

Depuis octobre 2020, la province affirme avoir logé 243 personnes qui campaient au parc Strathcona.