Magali Lemèle plonge Dans le bleu ... sans public

L’aventure a commencé en 2017 lorsque Magali Lemèle a navigué d’un bout à l’autre de l’Atlantique à bord d’un grand voilier. Le voyage a inspiré l’écriture de Dans le bleu, la première pièce signée par la comédienne gatinoise, qu’elle peaufine, imagine et attend de présenter sur scène depuis 2019. La pandémie a toutefois repoussé à quelques reprises la première représentation, initialement prévue en avril 2020. Puis, une lueur d’espoir s’est allumée lorsque les répétitions ont repris, il y a quelques semaines, avant que la possibilité de fouler les planches devant public ne tombe à l’eau, une fois de plus.

Malgré tout, Magali Lemèle a choisi de donner vie, mercredi soir, à la création qui l’habite depuis deux ans. J’avais besoin de la finir, cette traversée , confie-t-elle.

Seule sur la scène du Théâtre de l’Île, la comédienne a récité la version tant travaillée de son texte pour la première fois, écoutant chaque mot rebondir sur les murs de la salle qu’elle aurait aimé voir pleine à craquer. Le régisseur de plateau aura été le seul à assister au lancement de Dans le bleu.

On a tous mis nos tripes sur le projet et à un moment donné, il faut arriver à une finalité. C’est nécessaire , soutient la créatrice pour expliquer son besoin de livrer son texte, même sans public, ne serait-ce que pour sentir que son œuvre est achevée. Pour nous, [elle] aura existé.

L’artiste compte ainsi jouer tous les soirs où elle aurait dû interpréter Dans le bleu devant public. Ce sera le moyen pour elle de répéter en continuant d’espérer que des spectateurs pourront prendre place dans la salle du Théâtre de l’Île d’ici à la fin des représentations, le 23 mai, advenant la réouverture des lieux de diffusion en Outaouais.

On s'est rendus, puis on est amarrés au Théâtre de l’Île. Je suis contente, on est là et tout est prêt!

Une citation de :Magali Lemèle, comédienne et autrice