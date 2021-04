COVID-19 : la santé publique lance un appel à la vigilance au Centre-du-Québec

La directrice régionale de la santé publique, Dre Marie-Josée Godi, demande aux habitants du Centre-du-Québec d’être vigilants. Cet appel est lancé plus particulièrement à ceux vivant dans les MRC de Drummond, d’Arthabaska et de l’Érable où on rapporte vendredi 56 des 59 nouveaux cas de COVID-19 dans la région.