L’éclosion de COVID-19 se poursuit au chantier de la Romaine

Jeudi, un premier bilan faisait état de six travailleurs contaminés.

Hydro-Québec assure toutefois que tous les travailleurs infectés ainsi que leurs contacts potentiels ont été déjà évacués du chantier.

Au total, 70 personnes ont déjà été déplacées hors du site de façon préventive selon Francis Labbé, porte-parole de la société d’État.

Le nombre de personnes évacuées serait plus important que ce que recommande la santé publique, toujours selon Hydro-Québec, qui dit vouloir freiner le plus rapidement possible l’éclosion.

Les activités du chantier de la centrale la Romaine-4 se poursuivent toute de même.