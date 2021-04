Sonia Éthier quittera la présidence de la CSQ en juin

Mme Éthier, qui est arrivée à la présidence de la CSQ en juin 2018, terminera son mandat de trois ans en juin et n'en sollicitera pas un autre.

C'est alors que le prochain conseil exécutif de la CSQ sera élu, à l'occasion de son congrès.

Plus tôt cette semaine, le président de la CSN, Jacques Létourneau, a fait savoir qu'il quitterait lui aussi sa centrale syndicale en juin, pour se lancer dans la course à la mairie de Longueuil.

Une longue réflexion

Ce n'est pas le cas de Mme Éthier, qui ne compte pas se lancer en politique, assure-t-on. Elle invoque plutôt des raisons familiales et personnelles pour terminer son mandat et ne pas se représenter.

Mme Éthier n'a pas voulu donner d'entrevue pour le moment.

Son entourage a simplement indiqué qu'elle était sereine par rapport à sa décision. Sa réflexion quant à son départ s'est d'ailleurs étalée sur plusieurs mois, indique-t-on.

Difficile négociation

La centrale syndicale est au cœur d'une difficile négociation avec Québec pour le renouvellement des conventions collectives de ses membres, et ce, depuis plus d'un an.

Environ 125 000 de ses 200 000 membres œuvrent dans le domaine de l'éducation et elle en représente aussi dans la santé et les services de garde.

À la tête de la CSQ, Sonia Éthier avait succédé à Louise Chabot, devenue depuis députée du Bloc québécois à la Chambre des communes.

Mme Éthier avait d'abord été première vice-présidente de la CSQ, avant devenir présidente. Au début de sa carrière, elle avait été enseignante à Sorel-Tracy dès 1982, puis avait présidé son Syndicat de l'enseignement du Bas-Richelieu.

Troisième après la FTQ et la CSN

La CSQ est la troisième centrale syndicale au Québec en termes de nombre de membres.

La FTQ, présidée par Daniel Boyer, est la plus importante, avec 600 000 membres, suivie de la CSN avec 300 000 membres, puis de la CSQ avec 200 000.