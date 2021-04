Où en est la campagne de vaccination dans l'Est-du-Québec?

À l'aube de l'ouverture de la vaccination contre la COVID-19 à l'ensemble de la population québécoise, plus du tiers des résidents de l'Est-du-Québec ont maintenant reçu une première dose de vaccin. Voici un portrait de la campagne de vaccination jusqu'à maintenant, au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et sur la Côte-Nord.

Des données ont été recueillies auprès des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) des trois régions pour dresser un portrait de la situation.

Ces données reflètent la situation qui prévalait vers le milieu de la semaine dans l'Est-du-Québec.

Il est à noter que la répartition des données par région se fait selon le code postal lié à la carte d'assurance maladie des personnes vaccinées.

Le taux de vaccination de la population, dans l'Est-du-Québec, se situe au-dessus de la moyenne provinciale.

Au Québec, un peu plus de 35 % de la population a reçu une première dose de vaccin, selon les données de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ).

Plus de 36 % des Bas-Laurentiens, 41 % des Gaspésiens et 44 % des Nord-Côtiers ont reçu une première dose de vaccin.

Aux Îles-de-la-Madeleine, 77 % des résidents ont reçu une première dose. Cette situation s'explique notamment par le fait que l'archipel est considéré comme un territoire éloigné et que les résidents y sont moins nombreux.

Les premiers groupes à avoir été vaccinés ont été les résidents et les travailleurs des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée et des résidences pour aînés et les travailleurs de la santé qui côtoient des patients atteints du coronavirus.

Les personnes plus âgées ont ensuite pu prendre rendez-vous de vaccination.

Chez les personnes âgées de 70 ans ou plus, la proportion de personnes qui ont déjà reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 est assez similaire dans les trois régions de l'Est-du-Québec.

Par contre, chez les personnes âgées de 60 à 69 ans, les résidents du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ont été vaccinés dans une proportion inférieure à celle des habitants de la Côte-Nord ou des Îles-de-la-Madeleine.

Cette différence est entre autres due au fait que les résidents des zones isolées, comme la Minganie, la Basse-Côte-Nord ou les Îles-de-la-Madeleine, ont été vaccinés en priorité par le gouvernement, étant donné la capacité limitée des installations hospitalières de ces zones.

L'administration des deuxièmes doses de vaccin s'est amorcée il y a quelques semaines dans l'Est-du-Québec comme ailleurs dans la province.

Là aussi, les résidents des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , ceux des résidences pour aînés et les travailleurs de la Santé qui ont reçu une première dose de vaccin il y a un peu moins de quatre mois font partie des premières personnes à avoir reçu une deuxième dose de vaccin.

Les prochaines personnes à recevoir une deuxième dose sont les personnes les plus âgées, mais qui ne vivent pas en résidence. La vaccination se fera par tranche d'âge, selon le même ordre que celui de la première dose.

Environ 2000 deuxièmes doses ont été administrées dans chacune des régions de l'Est-du-Québec.

Le rythme de la vaccination dans les régions dépend des arrivages de doses de vaccin, qui varient selon la situation épidémiologique de chaque secteur.

Pour la semaine du 26 avril au 2 mai, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent prévoyait recevoir 9000 doses de vaccin, alors que le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord en attendait 3850.

De son côté, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie s'attendait à recevoir environ 5000 doses à partir du 29 avril.

La cadence de vaccination devrait s'accélérer avec l'élargissement de la vaccination à la population générale au fil des prochaines semaines, comme l'a annoncé hier le ministre de la Santé.