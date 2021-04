SaskPower investit pour moderniser le réseau électrique du centre-ville de Regina

SaskPower investira 7 millions de dollars pour modifier et améliorer la fiabilité de son réseau électrique au centre-ville de Regina.

L’annonce survient quelques jours après qu’une panne de courant ait paralysé plusieurs quartiers de la capitale mardi matin.

Les pannes sont d’ailleurs fréquentes dans cette partie de la ville où les commerçants sont souvent les premiers à en souffrir.

La directrice du Regina Downtown Business Improvement District, Judith Veresuk, estime qu’il était temps pour SaskPower d’investir dans ses installations.

Je pense que les pannes sont normales étant donné l’âge des infrastructures, mais ce sont certainement de gros inconvénients , dit-elle. Nous sommes tous très heureux de cet investissement. Nous espérons que cela va réduire le nombre de pannes d'électricité.

Dans un communiqué, SaskPower précise que les câbles souterrains, les interrupteurs et les conduits électriques seront changés au cours de l’été et de l’automne. Les équipes de construction se chargeront de remplacer tous les autres équipements devenus obsolètes.

Ces travaux nous aideront à réduire le nombre de pannes de courant dans plusieurs quartiers de Regina et nous aideront éventuellement à localiser et à résoudre les futurs problèmes plus rapidement grâce à la nouvelle technologie , peut-on lire dans le communiqué.

La mairesse de Regina, Sandra Masters, se dit soulagée de cette nouvelle, car avec la pandémie, beaucoup plus de personnes travaillent depuis leur domicile et comptent sur une bonne connexion internet.

La présence des équipes de maintenance de SaskPower au centre-ville cet été aidera aussi à faire revivre l’économie du quartier, selon Judith Veresuk.

Nous ne pouvions pas demander mieux qu’avoir la présence de personnes au centre-ville qui pourront soutenir nos petites entreprises.

Avec les informations de Laura Sciarpelletti