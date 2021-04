Les Blue Jays renvoient Roberto Alomar après une allégation d'inconduite sexuelle

Les Blue Jays de Toronto et le baseball majeur ont annoncé avoir mis fin à leur association respective avec Roberto Alomar, vendredi, en raison d'une allégation d'inconduite sexuelle liée à un incident survenu en 2014.

Alomar, qui a mis fin à son illustre carrière de joueur en 2004, travaillait comme consultant auprès de la direction de l'équipe torontoise. Il était aussi consultant spécial auprès du commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, depuis 2017.

Dans un communiqué, les ligues majeures de baseball (MLB) ont précisé avoir rompu leurs liens avec Roberto Alomar après qu'une enquête indépendante menée par un cabinet juridique eut démontré que le Portoricain a transgressé les politiques du circuit. La résiliation de son contrat est ainsi justifiée.

L'ancien joueur de deuxième but a aussi été placé sur la liste noire du baseball majeur. Il ne pourra donc plus travailler pour la ligue et les équipes qui y sont affiliées.

En se basant sur cette conclusion et notre examen des résultats de l'enquête, les Blue Jays rompent tout lien avec Alomar, immédiatement , a déclaré l'organisation torontoise.

Les Blue Jays indiquent qu'ils retireront aussi la bannière à l'effigie du numéro 12 d'Alomar dans les hauteurs du Centre Rogers, à Toronto. Son nom sera également retiré du Temple de la renommée de l'équipe, le Level of Excellence.

Plus de détails à venir