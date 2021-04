L’agression d’un garçon noir n’est pas un crime haineux, selon la police d’Edmonton

Il n'y a toujours pas de preuves suffisantes [attestant] que cet incident a été motivé par des préjugés haineux ou des préjugés à l'égard de la race du plaignant , appuie-t-il.

Il indique que cette décision a été prise après avoir interrogé des étudiants impliqués dans l'attaque et consulté l'unité des crimes haineux du Service de police d'Edmonton.

En tant que tel, il n'atteint pas actuellement le seuil du Code criminel pour un crime motivé par la haine. Une citation de :Dale McFee, chef du Service de police d’Edmonton

Au lieu de cela, notre enquête montre actuellement que cela a commencé comme une bagarre consensuelle dans la cour d'école et [dont l’origine] fait partie d'un différend qui aurait commencé en classe entre un groupe de jeunes hommes, à la fin de l'année dernière , ajoute-t-il.

L'attaque du 16 avril à l'extérieur de l'École Rosslyn a été filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux.

Celle-ci montre l’élève de 8e année attaqué par sept autres garçons. L’usage du mot en n par une personne a également été entendu durant l'attaque.

Dale McFee précise que l'insulte était hautement inappropriée , mais qu’elle ne constituait pas en soi un crime de haine.

Selon le chef de la police, certains des étudiants viennent de communautés racialisées et ont reçu des menaces. Il lance un appel au calme, ajoutant que les messages sur les réseaux sociaux ont enflammé la situation.

Nous en arrivons essentiellement au point où nous condamnons des enfants de 12 et 14 ans pour des crimes motivés par la haine et nous sommes prêts à mettre toute la colère du système judiciaire au-dessus d'eux pour les traumatiser davantage.

L'enquête est toujours en cours. Aucune accusation n'a encore été portée.

Formulation consensuelle qualifiée d'épouvantable

Les militants locaux contestent la qualification de consensuelle utilisée par le chef de police pour décrire l’incident.

Je ne sais pas si nous avons regardé la même vidéo, mais [la victime] ne s'est pas battu une seule fois. Il n'a pas [non plus] levé les mains dans la vidéo une fois, même lorsqu'il était traîné par le cou , a déclaré Tiera Williams, fondatrice du groupe antiraciste A Fight For Equity.

Alex Eskandarkhah, propriétaire d’entreprise et militant noir, conteste également la description de M. McFee de ce qui est arrivé.

Je n'ai jamais vu de combat consensuel d’une personne avec cinq, six, sept [autres individus] , dit-il. Ce n'est pas consensuel. Si c'était seul à seul, ce serait différent, mais nous avons vu la vidéo.

Les deux militants ont déclaré que les déclarations de Dale McFee sapent davantage la confiance des communautés noires et racialisées en la police en minant leur impression d'être crus et traités équitablement lorsqu'ils déposent une plainte.

Avec l'augmentation des crimes haineux qu'il constate à Edmonton, Alex Eskandarkhah croit que la police devrait envoyer un message selon lequel il n'y aura aucune tolérance pour les attaques à motivation raciste.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine