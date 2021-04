Le mème Disaster Girl vendu pour 614 500 $ en NFT

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Partagez via Courriel (Fenêtre modale)

Partagez via LinkedIn (Fenêtre modale)

Partagez via LinkedIn (Fenêtre modale)

Partagez via Twitter (Fenêtre modale)

Partagez via Twitter (Fenêtre modale)

Partagez via Facebook (Fenêtre modale)

Partagez via Facebook (Fenêtre modale)

Radio-Canada

Après Nyan Cat, Overly Attached Girlfriend et Bad Luck Brian, c’est au tour de Disaster Girl d’attirer l’attention des collectionneurs et collectionneuses d’art crypto : le mème a été vendu pour la somme de 614 500 $ en jeton non fongible (NFT) à la mi-avril.

Zoë Roth, mieux connue sous le nom de Disaster Girl (la fille de la catastrophe), a été prise en photo par son père en 2005 alors qu’elle souriait du haut de ses quatre ans à la caméra devant une maison en flammes. Publiée en ligne pour un concours de photographie en 2007, l’image s’est aussitôt transformée en mème et est encore à ce jour primée par les internautes. Que sont les jetons non fongibles? Les jetons non fongibles (non-fungible tokens, ou NFT) constituent une sorte de certificat d’authenticité pour une œuvre, dont l’historique de propriété est conservé et accessible publiquement grâce à la technologie de la chaîne de blocs. Maintenant une jeune adulte, Zoë Roth a pu joindre l’utile à l’agréable en mettant en vente l'exemplaire original de son mème en tant que NFT, avec lequel elle a pu obtenir 180 ethers, soit l’équivalent de 615 500 $ dans cette cryptomonnaie. La famille Roth conservera ses droits d’auteur et se verra verser 10 % de commission sur toutes les ventes futures de l'œuvre numérique. L’Américaine a confié au New York Times souhaiter utiliser cette somme pour rembourser ses prêts d’études et faire des dons à des organismes. L’œuvre numérique connue sous le nom de Nyan Cat a été vendue pour près de 600 000 $ US. Photo : Capture d'écran de YouTube Cette transaction survient quelques mois après que Chris Torres, le créateur de Nyan Cat, a vendu son GIF animé de chat arc-en-ciel pour la somme de 737 000 $. Celui-ci a par ailleurs aidé d’autres artisans et artisanes du mème à faire de même, dont Kyle Craven, plus connu sous le nom de Bad Luck Brian, qui a obtenu 44 000 $ pour sa mythique photo d’école. Laina Morris, ou Overly Attached Girlfriend, a pour sa part fait une petite fortune avec sa photo d’elle tout sourire avec les yeux grands ouverts au début du mois d’avril, empochant plus de 500 000 $. À lire aussi : Les mèmes en 2020, symboles de réconfort ou de désobéissance

Achèteriez-vous une vidéo de 10 secondes pour 6,6 millions de dollars?