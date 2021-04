COVID-19 : une baisse des cas assombrie par deux décès en Outaouais

Deux personnes ont succombé à la COVID-19 au cours des dernières 24 heures en Outaouais. À Ottawa, le virus a fait une victime de plus, vendredi, selon les autorités de santé locales.

En Outaouais, 195 personnes ont été emportées par le virus depuis le début de la pandémie.

Vendredi, le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais rapporte 43 nouveaux cas de COVID-19. Il s’agit de la hausse la plus modérée depuis le 18 avril, dans la région.

Pour une huitième journée d'affilée, le nombre de nouveaux cas en Outaouais est sous la barre des 100 infections quotidiennes.

Vendredi, 57 patients souffrant de la COVID-19 sont hospitalisés en Outaouais. C’est trois de moins que jeudi. Six patients luttent pour leur vie aux soins intensifs, un chiffre stable depuis les dernières 24 heures.

Au total, 11 267 personnes ont contracté le coronavirus, en Outaouais, depuis le début de la crise. De ce nombre, 10 493 sont guéries, selon les autorités de santé publique.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais constate dans son bilan quotidien une baisse des cas actifs sur le territoire, qui se chiffrent, vendredi, à 577, soit 62 cas de moins depuis les dernières 24 heures.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec ( INSPQInstitut national de santé publique du Québec ), 279 cas de variants ont été confirmés en Outaouais, dont la majorité provient de la souche identifiée comme le variant B.1.1.7, du Royaume-Uni.

Un décès à Ottawa

À Ottawa, la COVID-19 a fait sa 504e victime entre jeudi et vendredi.

Santé publique Ottawa ( SPOSanté publique Ottawa ) fait état, vendredi, de 206 nouveaux cas de COVID-19 sur le territoire.

Le virus a jusqu'à maintenant contaminé plus de 24 000 personnes à Ottawa. De ce nombre, près de 21 600 sont rétablies.

SPOSanté publique Ottawa constate une légère baisse des hospitalisations dans les hôpitaux de la capitale fédérale, vendredi, avec 118 patients qui luttent contre la COVID-19 dans un établissement de soins de la région, dont 29 se trouvent aux soins intensifs.

Jeudi, Santé publique Ottawa avait enregistré un record d’hospitalisations avec 121 personnes admises à l'hôpital pour traiter des symptômes de la COVID19, dont 35 aux soins intensifs.

Les autorités de santé publique d’Ottawa surveillent 2088 cas actifs sur le territoire, vendredi.

21 nouveaux cas dans l’Est ontarien

Dans l’Est ontarien, les autorités rapportent 21 nouveaux cas de COVID-19 vendredi.

Le nombre de décès attribuables au virus demeure stable, avec un bilan de 101 victimes depuis le début de la pandémie.

Depuis le début de la crise, 4394 personnes ont contracté le virus dans l’Est ontarien.

Le Bureau de santé de l’Est de l'Ontario ( BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario ) indique que 28 personnes infectées à la COVID-19 sont hospitalisées dans la région, vendredi, dont 7 se trouvent aux soins intensifs. Le bilan des hospitalisations est resté stable depuis le dernier bilan quotidien des autorités de santé.