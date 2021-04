COVID-19 : une autre journée sans nouveau cas en Gaspésie

Depuis samedi dernier, c’est la troisième fois que la santé publique de la Gaspésie et des Îles ne recense aucune nouvelle personne déclarée positive à la COVID-19.

Les autorités sanitaires recensent toutefois une nouvelle guérison ce qui abaisse le nombre de porteurs actifs du coronavirus à 12.

Le nombre de cas actifs est de six dans la MRCMunicipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé. Il n’y en a aucun en Haute-Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine et moins de cinq dans les trois autres MRCMunicipalité régionale de comté du territoire, dont celle d'Avignon où quatre cas étaient rapportés, jeudi.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 419 cas

Bonaventure : 385 cas

Rocher-Percé : 459 cas

La Côte-de-Gaspé : 474 cas

La Haute-Gaspésie : 48 cas

Îles-de-la-Madeleine : 51 cas

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le bilan cumulatif des cas associés à un des variants du virus demeure le même que la veille, soit 53.

Un total de 1836 tests positifs à la COVID-19 a été cumulé dans la région depuis le début de la pandémie.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Une région voisine d'une toute autre couleur

La région, au niveau d’alerte jaune, ne semble pas touchée par l’augmentation des cas dans la région voisine du Bas-Saint-Laurent, où les mesures sanitaires seront augmentées d’un cran demain.

La situation pourrait perdurer quelques semaines, selon le directeur de santé publique du Bas-Saint-Laurent, le Dr Sylvain Leduc.

Le bilan du Bas-Saint-Laurent s’alourdit encore avec l’ajout de 59 cas vendredi.

Dans les trois MRCMunicipalité régionale de comté de l’est de la région, épargnées jusqu’à maintenant par les éclosions et par les nouvelles mesures, une contamination est rapportée en Matanie. Le Bas-Saint-Laurent compte 318 cas actifs, soit un taux de 193,6 cas pour 100 000 habitants, l'un des plus haut au Québec.

Dans l’ensemble de la province, les nombres d’hospitalisations et de cas quotidiens sont en baisse. La santé publique nationale dénombre 1041 nouveaux cas et 31 hospitalisations de moins.

Treize personnes sont décédées des suites de la maladie, dont trois au cours des dernières 24 heures.