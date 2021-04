Doug Ford rompt un silence de 8 jours et donne un point de presse défensif

Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a pris la parole en public vendredi, pour la première fois depuis plus d’une semaine .

Il n’a fait aucune nouvelle annonce lors de ce point de presse bien plus court que d’habitude, mais en a plutôt profité pour répéter des messages clés qu’il véhicule souvent au cours de ses allocutions. Frontières, variants et programme de congés de maladie — M. Ford a revisité des thèmes qu’il aborde depuis des semaines.

Doug Ford lors de son point de presse du 30 avril Photo : CBC

Les variants à l’origine de notre troisième vague dévastatrice continuent d’arriver dans notre province à cause des mesures aux frontières qui sont trop faibles. Nous ne progresserons jamais si nous ne pouvons pas les empêcher d'entrer dans le pays , a-t-il martelé depuis la cour de la maison de sa mère défunte, où le premier ministre ontarien s’isole depuis qu'un membre de son équipe avec lequel il était en contact étroit a été déclaré positif à la COVID-19.

Il a appelé à nouveau Ottawa à renforcer les restrictions à la frontière terrestre, citant la propagation des variants préoccupants.

Les frontières sont de compétence fédérale, mais je vous assure que si j'avais le pouvoir de le faire, je fermerais immédiatement l'aéroport Pearson et je fermerais les passages frontaliers terrestres à tous, sauf à ceux qui sont absolument essentiels. Une citation de :Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher le variant résistant aux vaccins d'entrer dans le pays et d'amener une quatrième vague avec lui , a annoncé M. Ford, bien qu’aucun tel variant n’ait encore été rapporté par des autorités de santé publique canadiennes.

Selon Doug Ford, les variants plus contagieux et virulents du coronavirus forment actuellement plus de 90 % des nouveaux cas de COVID-19 en Ontario.

