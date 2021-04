Nouvelles mesures pour le retour en classe dans la région de Québec

Des mesures seront ajoutées pour assurer que le retour en classe des élèves du primaire, lundi, dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, puisse se faire en sécurité.

Le gouvernement Legault souhaite éviter que la réouverture des établissements ne provoque une nouvelle hausse des cas dans la grande région de Québec.

Les élèves des écoles primaires de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, à l’exception de la Beauce, des Etchemins et de Bellechasse, seront de retour en classe lundi prochain.

Le ministre de la Santé assure que les élèves, le personnel des écoles et les parents pourront avoir accès rapidement, en cas de symptômes ou de doutes, à des tests de dépistage.

Christian Dubé soutient que l’objectif est de donner les résultats en moins de 24 heures.

Ce qu'on a mis en place à compter de lundi, on va appeler ça des corridors de services. On l'avait déjà fait dans certaines régions , mentionne-t-il.

Le ministre de la Santé dit toujours souhaiter une réouverture, complète ou partielle, des écoles secondaires de la région. Il explique toutefois qu'il est encore trop tôt pour dire si et quand ce serait envisageable.

Vaccination retardée

Par ailleurs, les adolescents de 12 à 17 ans ne pourront pas, comme le souhaitait le gouvernement Legault, être vaccinés dans les écoles avant la fin de l’année scolaire.

Christian Dubé vise maintenant une vaccination des élèves terminée d’ici le début de l’automne.

Dans mon rêve, dans notre vision avec Daniel Paré, c'est commencer à la fin juin, avoir un exercice dans le courant de l'été pour s'assurer que tous nos enfants soient vaccinés pour le retour à l'école , affirme Christian Dubé dans une entrevue à Radio-Canada.

Attente d'autorisations

Le début de la vaccination des adolescents est retardé par les délais pour obtenir les autorisations d'administrer les doses, selon le ministre.

On est dépendants de l'autorisation de la part du fabricant de vaccin et de la santé publique pour la vaccination des 12 à 16 ans. Pour l'instant, les seuls 16-17 ans qu'on peut faire, ce sont ceux qui sont handicapés parce qu'il y a vraiment urgence de leur côté , explique-t-il.

Bilan Capitale-Nationale

Le plus récent bilan pour la Capitale-Nationale fait état vendredi de 109 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. Il y en avait eu 117 la veille. On décompte quatre décès supplémentaires.

Vaccination massive

Pendant ce temps, les plages de rendez-vous pour la vaccination dans la région de la Capitale-Nationale continuent de se remplir à un rythme soutenu.

Au cours des 24 dernières heures, 8084 personnes ont été vaccinées dans la région.

Pour atteindre la cible de 75 % des personnes vaccinées dans chacun des groupes d'âge des 59 ans et moins, il reste 146 000 personnes à vacciner dans la Capitale-Nationale d'ici le 24 juin.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale recevra samedi mille doses du vaccin AstraZeneca qui seront disponibles au centre de vaccination de masse de l'Ancienne-Lorette dimanche 2 mai et lundi 3 mai.

Les responsables de la vaccination ont bon espoir d’atteindre les objectifs de vaccination qu’ils se sont fixés.

Nos sites de vaccination fonctionnent à peine à 50 % de leur capacité. On a plusieurs journées où nous ne vaccinons pas parce qu'on n'a pas assez de vaccins. D'autres sites vont ouvrir bientôt parce qu'il faut se préparer à recevoir des dizaines de milliers de doses par semaine en juin, juillet et août , affirme la directrice de la vaccination au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , Patricia Mckinnon.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux évalue être en mesure de vacciner 90 000 personnes par semaine une fois que les doses seront livrées.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Bolduc