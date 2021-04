Meurtre de Félix Bergeron : peine de 15 ans de prison pour Robert Sargeant

Le juge Conrad Chapdelaine a rendu la peine vendredi matin, au palais de justice de Sherbrooke. Il a également déclaré l'accusé de 52 ans délinquant dangereux.

Robert Sargeant, qui combat présentement un cancer des amygdales, a écouté avec attention, mais sans émotion, la lecture du jugement.

En retranchant la détention provisoire, Robert Sargeant passera les dix prochaines années et demie derrière les barreaux. Il sera également soumis à une liberté surveillée d'au maximum dix ans, lors de sa sortie de prison.

Pour parvenir à sa décision, le juge a tenu compte de plusieurs circonstances aggravantes, comme le fait que Robert Sargeant était responsable du complot pour entrer par effraction dans l'appartement de Félix Bergeron, qu'il n'était pas intoxiqué au moment des faits, et qu'il a agi de sang-froid. Le seul facteur atténuant, selon le juge, a été de reconnaître sa culpabilité en avril 2019.

Le 18 juillet 2018, Robert Sargeant a laissé son téléphone à Félix Bergeron pour une réparation, mais un problème de communication serait survenu entre les deux hommes. Pour ravoir son appareil, M. Sargeant s'est rendu à l’appartement de la victime, et une bagarre a éclaté. C’est ce qui a poussé l’accusé à poignarder Félix Bergeron, 21 ans, à 7 reprises, causant finalement sa mort.

Risque élevé de récidive

Plusieurs experts ont indiqué que Robert Sargeant représentait un risque élevé de récidive. Le juge a rappelé que l'accusé cumulait les peines de prison depuis 1986, et qu'il avait commis plusieurs crimes, dont des fraudes, du recel, des agressions sexuelles et des voies de fait. Une des psychiatres qui l'a évalué a également diagnostiqué des facteurs de psychopathie, ainsi qu'un trouble de la personnalité antisociale.

Ce n'est qu'en mars dernier que Robert Sergeant s'est montré ouvert, pour une première fois, à suivre un programme pouvant l'aider à comprendre ses troubles d'agressivité. Cette volonté, qui survient 40 mois avoir les événements reprochés, est tardive et ça laisse sceptique , a souligné le juge.

La Couronne réclamait une peine entre 15 et 20 ans d’emprisonnement. De son côté, la défense a suggéré une peine de 8 à 10 ans.

Les parents satisfaits

Les parents de la victime étaient présents lors du prononcé de la peine. C'est jour de délivrance pour nous après presque trois ans. La sentence est ni plus ni moins ce qu'on espérait. On voulait sortir d'ici avec un sentiment que justice était faite pour notre enfant , a déclaré sa mère Stéphanie Laperle.