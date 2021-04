Élan de solidarité pour venir en aide au réseau de la santé en Outaouais

Pendant huit semaines, ce sont 58 employés de Gatineau qui participeront principalement à la campagne de vaccination. Ils effectueront des tâches d’entretien ménager, de transport des vaccins, de gestion des files d’attente et administratives d’accueil.

Voici la liste des employés volontaires : Service de police : 4 préposés au stationnement;

Service de sécurité incendie : 6 pompiers temporaires;

Service des travaux publics : 13 cols bleus;

Service des loisirs, des sports et du développement des communautés et Service des arts, de la culture et des lettres : 35 employés occasionnels et aquatiques. Source : Ville de Gatineau

Les répercussions sur les services municipaux à la population seront moindres, assure la Ville.

Le réseau de la santé fait un travail extraordinaire, mais la pression sur son personnel est énorme et notre réseau, malheureusement, il reste fragile , a expliqué le maire de Gatineau, lors de l’annonce virtuelle en avant-midi.

La situation en ressources humaines au [ CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais] va rester difficile parce qu’il manque de monde , a poursuivi Maxime Pedneaud-Jobin, en ajoutant que la Société de transport de l’Outaouais (STO) pourrait également joindre les troupes prochainement.

Le maire a souligné la volonté des employés qui ont levé la main pour prêter main forte. Il a aussi mis de l’avant le travail de l’administration municipale, ainsi que les syndicats, afin de rendre l’opération possible.

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau (archives) Photo : Radio-Canada

Nos employés sont, comme ils ont toujours été dans les crises [...] prêts à servir. Ils sont prêts à donner un coup de main. Une citation de :Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Québec prêt à injecter les sommes nécessaires

Le ministre responsable de la région de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, a souligné l’initiative de la Ville de Gatineau. Ça démontre toute une solidarité dans notre région […] et c’est exactement ce dont on avait besoin au moment où on en avait besoin , a-t-il dit.

M. Lacombe a admis qu’en pleine troisième vague, la situation est particulièrement difficile en raison de l’état du réseau de la santé .

Québec assurera les frais de l’opération qui, selon le maire de Gatineau, devrait coûter environ un demi-million de dollars.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux nous a dit : "On a besoin de bras". Le maire de Gatineau a levé la main […] le gouvernement du Québec a dit : "Parfait, on va payer la facture", et en bout de ligne, c’est le citoyen qui en sort gagnant , a soutenu M. Lacombe.

Plus tôt cette semaine, les députés du Pontiac et de Hull ont demandé au gouvernement provincial une aide supplémentaire pour permettre à l’Outaouais de reprendre le dessus sur la pandémie.

Le ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe (archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le ministre a assuré que le travail était en cours avant cette demande de l’opposition et a réitéré que le gouvernement est prêt à débourser les sommes nécessaires en Outaouais pour vaincre la pandémie, comme l’avait dit le ministre des Finances Éric Girard dernièrement.

Ce n’est pas une question d’argent qui va nous empêcher de donner des bons services à la population. Si on a des gens qui sont prêts à donner un coup de main, les fonds […] seront au rendez-vous , a martelé M. Lacombe.

Le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais reconnaissant

La présidente-directrice générale adjointe du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, France Dumont, s’est dite reconnaissante de l’aide apportée qu’elle qualifie de vague de solidarité citoyenne .

C’est ce dont on a besoin […] et dans de grands moments comme celui-ci, la solidarité n’a pas son pareil , s’est-elle exclamée. Il y a une lueur d’espoir dans ce combat contre la COVID-19.

Une dizaine d’infirmières du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), à Montréal, seront aussi déployées dans les unités de soins intensifs et critiques, ainsi que dans l’unité COVID-19, afin de pallier le manque de main-d’œuvre criant dans le réseau.

Si on en a plus, on va tous les prendre , a dit Mme Dumont.

L’aide annoncée vendredi s’ajoute à la vingtaine d’employés annoncée dans les derniers jours provenant de la fonction publique du Québec.

Une aide précieuse alors que la vaccination s’étendra au cours des prochaines semaines à l’ensemble de la population québécoise.

Si on n’avait pas ces ressources-là, ce serait très difficile d’augmenter rapidement la cadence , a fait valoir Mme Dumont.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a aussi annoncé, vendredi, les noms d'une série d’entreprises et organismes de la région qui contribueront à la campagne de vaccination dans la région.

C’est le cas notamment du Festival de montgolfières de Gatineau, de la Caisse Desjardins de Hull-Aylmer, de la Caisse Desjardins de Gatineau, d’Evolugen, de la Maison Mathieu-Froment-Savoie, de la Ville de Gatineau et des MRCMunicipalité régionale de comté de Papineau, de Pontiac et de la Vallée-de-la-Gatineau , peut-on lire dans un communiqué du ministère. De plus, les discussions entre le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais et la Chambre de Commerce de Gatineau se poursuivent afin de permettre à d’autres entreprises de la région de contribuer à l’effort collectif en Outaouais.

Avec des informations de Jérémie Bergeron, Catherine Morasse et Gabriel Le Marquand Perreault