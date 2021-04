La chasse aux dindons s'ouvre au Québec malgré le couvre-feu

Malgré la pandémie et les mesures qui l'accompagnent, la chasse au dindon est ouverte depuis l'aube, vendredi. L’activité permettra de mieux documenter et contrôler la population de dindons, en constante augmentation dans la province selon le gouvernement du Québec.

Contrairement à l'orignal ou le cerf de Virginie, il n'existe pas de chiffres pour quantifier le nombre de dindons sauvages qui parcourent les espaces verts du Québec, avoue le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Chose certaine, il est de plus en plus présent dans la province et a récemment fait son apparition dans les parcs de certaines villes, dont Montréal, Québec et Lévis.

Le dindon arrive à Québec Photo : Olivia Laperrière-Roy

Le ministère de la Faune et des Parcs a testé des méthodes d’inventaires aériens pour recenser l'espèce, mais sans succès puisque les oiseaux se dissimulent sous les arbres , indique le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

Sondage à remplir

Ainsi, les chasseurs sont invités à remplir un sondage de leurs observations et les signalements des citoyens alimentent nos bases de données régionales .

Dans la zone 27, à Québec, la chasse est ouverte du 30 avril au 11 mai. Un seul dindon avec barbe peut être récolté puisque l'espèce est toujours en phase d'établissement. Il se retrouve principalement dans la région de Portneuf.

Dans la zone 7, au sud de Lévis, la chasse est possible du 24 avril au 18 mai. Elle rouvrira à l'automne, entre le 23 et 29 octobre. On y autorise la récolte de deux dindons à barbe au printemps, et un dindon (avec ou sans barbe), à l’automne , puisque l'espèce y est bien implantée.

L'appâtage du dindon sauvage est par ailleurs interdit partout Québec.

Différents appelants sont utilisés par les chasseurs lors de la chasse aux dindons. Photo : Radio-Canada / Maxime Denis

Couvre-feu

Les chasseurs sont tenus de respecter le couvre-feu dans les régions où cette mesure est en vigueur.

Cela implique qu'à Québec et Lévis, la chasse devra débuter à 5 h 00, et pas avant.

Avant l’instauration du couvre-feu, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs recommandait un positionnement à 4 h 30 du matin pour optimiser les chances de succès.

Une arrivée tardive sur le site de chasse peut compromettre directement le succès de récolte. Il est primordial de se déplacer et de s’installer avant le lever du soleil , indiquait la Fédération.

Avec la collaboration d'Alain Rochefort