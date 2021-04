Réforme du réseau du transport en commun à Winnipeg : le plan directeur est adopté

Le conseil municipal de Winnipeg a adopté jeudi le plan directeur du transport en commun, qui prévoit des changements majeurs pour les usagers. Le plan propose une réforme en profondeur du système de transport en commun de la ville et sa mise en place nécessitera un investissement de centaines de millions de dollars.

Quinze des seize conseillers municipaux ont voté en faveur d'un remaniement massif du réseau de transport en commun de Winnipeg, mais non sans qu'il y ait des remous. Un amendement a, entre autres, été déposé pour encadrer les vagues estimations financières du plan.

Après des années d'élaboration, le plan directeur du transport en commun propose de modifier non seulement la façon dont les usagers prendront l'autobus, mais aussi l'endroit où ils y embarqueront et la vitesse à laquelle l'autobus les mènera à destination.

Selon le nouveau plan, les itinéraires changeront, avec potentiellement plus d'arrêts et des autobus plus fréquents. Par ailleurs, trois nouvelles lignes de transport en commun rapide seront construites.

Le plan prévoit aussi l'achat de plus de 100 véhicules à émission zéro, la construction d'un nouveau garage et l'installation d'un nouveau système de communication dans la flotte, ainsi que l'ajout de dizaines de nouveaux abribus chauffés.

Près de 25 ans et plus de 800 M$ pour remanier le réseau

En tout, il est estimé que la mise en place des éléments du plan coûtera entre 800 millions de dollars et 1,08 milliard de dollars et qu'il faudra environ 25 ans pour les mener à terme.

Par ailleurs, le plan directeur est lié à une demande de financement de 203 millions de dollars, adressée au programme Investir dans le Canada du gouvernement fédéral. Cette demande, néanmoins, doit passer par la province.

Le coût de certaines parties du plan a suscité une avalanche de réactions et de questionnements de la part de plusieurs conseillers municipaux. Le conseiller de Saint-Vital, Brian Mayes, a soulevé des préoccupations.

M. Mayes a voté en faveur du plan, après qu'un amendement, déposé par Scott Gillingham (St. James), propose l'ajout d'examens minutieux des processus de mise en place ainsi que de leur coûts respectifs.

Cet amendement n'allait pas assez loin, selon le conseiller de Charleswood-Tuxedo-Westwood, Kevin Klein. Il a été le seul à voter contre, affirmant qu'il n'y a tout simplement pas assez d'examens du risque.

Je ne dis pas que c'est un mauvais plan, je dis que nous avons besoin d'une discussion plus fructueuse. Nous devons avoir accès à des données quantitatives. Une citation de :Kevin Klein, conseiller du quartier Charleswood-Tuxedo-Westwood

Des Winnipégois applaudissent le plan

Du côté des citoyens, le plan a reçu un accueil chaleureux de la part de l'organisme à but non lucratif Functional Transit Winnipeg. Ce groupe est composé de Winnipégois qui consacrent bénévolement leur temps à la promotion d'améliorations du transport public de la ville.

Le président de l'organisme, Derek Koop, salue le plan pour l'amélioration de l'accès et la réduction de l'empreinte carbone de la ville. M. Koop a, par contre, demandé aux conseillers d'aider les résidents à comprendre les changements qui seront apportés au système.

Quant au maire de Winnipeg, Brian Bowman, il affirme qu'il était temps que le système de transport en commun vieillissant de Winnipeg évolue, en utilisant l'argent des contribuables de façon responsable.

Le maire de Winnipeg, Brian Bowman, dit que le plan directeur du transport en commun de la ville prévoit un minimum de dépenses pour obtenir le maximum de retour sur investissements. (archives) Photo : Radio-Canada / Camille Gris Roy

Dans la tradition typique de Winnipeg, il s'agit d'utiliser [...] le moins de fonds possible pour obtenir le maximum de retour sur investissements pour les Winnipégois [qui] sont connus pour cela. C'est ce que ce plan directeur offre aux usagers de la Winnipeg Transit , a déclaré M. Bowman, en conférence de presse jeudi.

Un deuxième amendement au plan engage la Ville à mettre en place un plan pour déneiger correctement les arrêts de transport en commun du nouveau réseau afin de le rendre accessible à tous les usagers.

D'après les information de Sean Kavanagh