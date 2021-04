Le jeu Among Us débarque sur PS4 et PS5

Initialement sorti en 2018, le jeu Among Us connaît un succès fou depuis le début de la pandémie. D’abord lancé sur les téléphones mobiles, le jeu de déduction sociale est par la suite sorti sur la Nintendo Switch et les consoles Xbox. Jeudi, Sony a dévoilé lors de sa conférence State of Play que le jeu gagnerait bientôt les consoles PlayStation 4 et 5.

Dans ce jeu multijoueur en ligne, qui prend des airs de Loups-garous des temps modernes, les joueurs et joueuses font partie d’un équipage qui doit accomplir des tâches pour garder son vaisseau spatial en un morceau et revenir sur Terre sain et sauf. Le hic : une personne (ou parfois plusieurs) à bord est en réalité un personnage extraterrestre parasite qui veut éliminer toute vie dans le vaisseau. Le but du jeu est de trouver qui.

Téléchargé plus de 86 millions de fois et comptant quelque 3,4 millions d’abonnements sur Twitch, Among Us a connu en 2020 un boom que plusieurs attribuent au confinement et aux instavidéastes les plus populaires de Twitch.

La récente présence sur Twitch de l’élue démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, qui a combattu les parasites d’Among Us pendant plus de 3 h 30 avec sa collègue Ilhan Omar et d’autres instavidéastes, est venue cristalliser cette tendance. Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, l’a également affrontée à ce jeu en novembre dernier.

Comme sur les téléphones et les autres consoles, les adeptes du jeu pourront rivaliser même s’ils et elles ne jouent pas sur la même plateforme. Les propriétaires de PS4 ou de PS5 auront droit à un petit bonus esthétique : des costumes à l’effigie des personnages de Ratchet & Clank, une série récemment remise au goût du jour par PlayStation.

Plus d’images de Ratchet & Clank: Rift Apart

Sony a aussi profité du State of Play pour dévoiler une vidéo montrant 16 minutes de jeu du prochain opus de la série Ratchet & Clank, Rift Apart. Ce titre exclusif à la PS5 promet d’en mettre plein la vue avec des visuels léchés et une sensation d’immersion sans précédent, qui tire profit du temps de chargement pratiquement inexistant de la console nouvelle génération. Le jeu sortira le 11 juin prochain.

Le géant japonais a également dévoilé les premières images de Subnautica Below Zero, la suite directe de Subnautica (2014), un jeu de survie dans lequel le joueur ou la joueuse incarne un personnage rescapé d’un écrasement de vaisseau spatial, qui doit apprendre à survivre dans un environnement hostile peuplé d’extraterrestres et de créatures dangereuses. Le lancement est prévu le 14 mai prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.