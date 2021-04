Accident mortel de l'A-400 : un routier coupable de négligence criminelle

Le camionneur Sarbjit Singh Matharu a été reconnu coupable vendredi de négligence criminelle ayant causé la mort et des lésions corporelles relativement à l'accident de l'A-400, qui a fait quatre morts le 24 juin 2016 dans le nord de Toronto.

C'est l'un des carambolage le plus meurtrier et le plus spectaculaire des dernières années dans la région torontoise : trois voitures avaient été complètement détruites dans le brasier, ainsi qu'un camion-remorque.

Trois membres d'une même famille avaient été tués et un quatrième, gravement blessé, dans la collision dans deux voitures différentes qui se suivaient.

Ils étaient tous d'origine albanaise : Isabela Kuci, 5 ans, sa mère de 35 ans, Valbona Vokshi, et sa grand-mère de 55 ans, Xhemile Vokshi. Trois générations de femmes.

La sœur de Valbona Vokshi, Blerta, avait pour sa part été gravement blessée dans l'autre voiture. Son fils de 2 ans, le cousin de la petite Isabella, s'en était sorti indemne.

Ils revenaient tous du parc d'attraction Canada's Wonderland à Vaughan le soir du 24 juin 2016.

La conductrice d'un troisième véhicule, Maria Lipska, une étudiante de 27 ans au Collège Seneca, avait aussi été tuée dans le carambolage.

Sarbjit Singh Matharu, un camionneur basé à Winnipeg, faisait face à quatre accusations de négligence criminelle causant la mort et d'une de négligence criminelle ayant causé des blessures corporelles.

Son poids lourd avait fini sa course dans un fossé de l'A-400, mais il s'en été tiré sain et sauf.

Le routier avait été arrêté trois mois plus tard, le 14 septembre 2016. Il avait été libéré sous caution avec toute interdiction de conduire un véhicule et de quitter le Manitoba et l'Ontario.

Son procès devant juge seul avait eu lieu sur une période de 10 jours en mars dernier sur la plateforme Zoom.

Plus de détails à venir.