Le retour en classe divise à Saskatoon et Regina

La STFFédération des enseignants de la Saskatchewan demande que les écoles de Saskatoon passent en mode virtuel, afin de freiner les éclosions.

Marina Iyeme-Eteng et son mari travaillent à la maison. Sans famille dans la région, il deviendra difficile pour eux de s’occuper de leurs enfants si ceux-ci étudient de nouveau à domicile à temps plein.

Mes enfants se débrouillent bien en ce moment et je sais que c’est en partie grâce aux interactions humaines à l’école. Ils sont très sociaux. Dans la famille, on absorbe beaucoup l’énergie des autres.

Blay Blaw travaille hors de la maison, comme sa conjointe. Les enfants profitent de la présence de leur grand-mère maternelle. Mais celle-ci a de la difficulté avec les ressources technologiques utilisées par ses petits-enfants.

Si les commerces demeurent ouverts, pourquoi favoriser le téléapprentissage?

Par voie de communiqué, le président de la STFFédération des enseignants de la Saskatchewan , Patrick Maze, qualifie la situation de périlleuse et affirme que le téléapprentissage pourrait aider à freiner la propagation du virus.

On ne peut pas garantir la sécurité des enseignants et des étudiants dans les circonstances actuelles. C’est impossible.

Patrick Maze reconnaît l’ampleur des défis que ces changements présentent pour les parents, mais ces changements sont nécessaires, selon lui.

Les enseignants aussi préfèrent donner leurs cours en personne, mais les projections concernant le nombre de cas d 'infections aux variants indiquent que nous nous dirigeons de toute façon vers le téléapprentissage à Saskatoon.

On peut être proactifs et agir de manière ordonnée, ou bien on peut menacer la santé des gens et attendre à la dernière minute avant d’agir.