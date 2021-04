Le Manitoba abaisse à 30 ans l'âge d'admissibilité au vaccin d'AstraZeneca

Le Manitoba abaisse à 30 ans et plus l’âge pour être admissible au vaccin d’AstraZeneca-Oxford, annonce la province vendredi.

Le Manitoba suit ainsi les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI), mises à jour plus tôt cette semaine.

Ce vaccin avait été suspendu pendant un temps après que des caillots sanguins rares sont apparus chez des personnes, notamment en Europe.

Après avoir examiné de nouveau la question, le CCNI estime que le vaccin peut être proposé aux Canadiens de 30 ans et plus qui ne présentent pas de contre-indications.

Il continue cependant de recommander en priorité les vaccins de Pfizer et de Moderna en raison de l'excellente protection qu'ils offrent, de l'absence des signalements préoccupants en matière d'innocuité et de l'acceptabilité de ces vaccins par les gens qui vivent au Canada.

L’âge d’admissibilité déjà abaissé

Le Manitoba avait déjà diminué l’âge d’admissibilité à 40 ans et plus le 19 avril pour les personnes n’ayant pas de problèmes de santé. Auparavant, seuls les gens de 55 ans et plus avec certaines maladies chroniques et les gens de 65 ans et plus pouvaient obtenir le vaccin d’AstraZeneca-Oxford.

Ce changement avait entraîné une forte augmentation de la demande pour ce vaccin, alors que de plus en plus de personnes jeunes s’étaient rendues dans les pharmacies et les cliniques pour se faire vacciner.

Plus tôt cette semaine, la responsable du groupe de travail du Manitoba sur la campagne de vaccination contre la COVID-19, la Dre Joss Reimer, avait affirmé que la province n’avait pas assez de doses pour diminuer davantage l’âge d’admissibilité. La dernière livraison de 11500 doses d’AstraZeneca reçues par le Manitoba a eu lieu le 13 avril.

Lors d'un breffage technique mercredi, Johanu Botha, le codirigeant du groupe de travail provincial sur la mise en œuvre des vaccins, a déclaré qu'aucune livraison confirmée d'AstraZeneca n'était prévue dans un avenir proche. Il avait cependant ajouté que le gouvernement fédéral avait donné l'assurance au Manitoba que d'autres livraisons arriveraient.