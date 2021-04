Du transport gratuit vers les rendez-vous pour la vaccination dans le Nord de l'Ontario

L’objectif étant de s’assurer que le transport ne soit pas un obstacle à la vaccination.

Sharon Flinn, copropriétaire de la compagnie Lockerby Taxi dans le Grand Sudbury a choisi d’aider l’effort de vaccination de la population.

Au cours du dernier mois, la compagnie de taxis a fourni 362 trajets gratuits à des personnes vers leur rendez-vous pour recevoir le vaccin contre la COVID-19.

Les taxis de la compagnie Lockerby ont transporté gratuitement des gens vers leur rendez-vous de vaccination. Photo : Radio-Canada / Joël Ashak

Mme Flinn affirme que cela représente environ 9 500 $ en frais de transport, un don qui a été versé même si l'entreprise a dû licencier la moitié de son personnel en raison de la pandémie.

Elle insiste sur le fait qu'ils voulaient redonner à la communauté.

Nous voulons les remercier de se faire vacciner et d'essayer de remettre la communauté et l'économie de Sudbury sur les rails , ajoute-t-elle.

Mme Flinn espère qu'en offrant le service aux personnes âgées de plus de 70 ans, elle a contribué à atténuer leur crainte de reprendre leurs activités normales.

Les trajets gratuits ont été offerts par Lockerby Taxi entre le 17 mars et le 17 avril, mais Mme Flinn explique que les plus récentes cohortes admissibles aux vaccins sont également plus mobiles et disposent de moyens de transport.

Le projet GoVax lancé à North Bay

Le projet GoVax a été lancé la semaine dernière par la Chambre de commerce de North Bay, avec les partenaires Sun Life et la compagnie de taxi U-Need-a-Cab.

Le PDG de la Chambre de commerce, Peter Chirico, explique que la Sun Life a fourni 10 000 $ et que la compagnie U-Need-a-Cab se charge du transport des personnes qui doivent se faire vacciner.

Peter Chrico, président de la chambre de commerce de North, se dit soulagé d'apprendre le retour d'Air Canada dans la région. Photo : Radio-Canada / Francis Beaudry

Nous pensons que cela va être une grande aide pour notre ville , explique-t-il.

C’est au moment où les personnes vaccinées vont être majoritaires que nous serons en mesure d'ouvrir les commerces et de faire en sorte que la vie revienne à la normale , dit-il

Des trajets sont également offerts à partir des villes de Callander et Powassan.

S'il y a des besoins , nous allons essayer de les combler , affirme M. Chirico.

Une compagnie de distribution d’électricité contribue

À Sault-Sainte-Marie, c’est la compagnie de distribution d'électricité PUC Services qui offre un service de transport vers la vaccination.

Nous ne voulons pas que le transport soit la raison pour laquelle une personne choisit de ne pas se faire vacciner , indique Jairus Patterson, coordonnateur des communications pour PUC Services.

La compagnie a commencé à offrir un transport gratuit aux personnes dans le besoin le 12 avril.

Il s'agit simplement d'alléger le fardeau, car nous savons que c'est une période très stressante en ce moment, et nous savons qu'il y a des gens qui ont du mal à se rendre à leur rendez-vous , affirme M. Patterson.

La compagnie se charge de faire la liaison entre les personnes qui ont besoin d'un moyen de transport pour se rendre à leur rendez-vous et la compagnie de taxi qui fournit le service.

Nous paierons également pour ce service , affirme M. Patterson.

Si nous voulons sortir de cette pandémie, l'un des principaux moyens d'y parvenir est évidemment que tout le monde se fasse vacciner , a-t-il ajouté.

Les organisations et les entreprises qui offrent des trajets gratuits demandent simplement que la personne prenne d'abord son rendez-vous de vaccination avant d'appeler pour organiser le transport.