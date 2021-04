Des commerces de Lévis dans un « état critique », dit Lehouillier

Le maire Gilles Lehouillier affirme que la survie de plusieurs entreprises de Lévis va passer par la vaccination et une aide financière à très court terme de la part du gouvernement du Québec.

Il a profité d’une conférence de presse sur les préparatifs de Lévis en vue de la saison estivale, vendredi matin, pour demander aux citoyens de faire preuve de solidarité et de se faire vacciner en grand nombre contre la COVID-19.

Je lance un appel à la population pour la vaccination. Le gouvernement ouvre des plages et je vous incite à aller vous faire vacciner. On vit une situation critique pour les Lévisiens et nos commerçants , a-t-il affirmé.

Entreprises en péril

Selon Gilles Lehouillier, le maintien des mesures sanitaires actuelles pendant encore quelques mois aurait des effets dévastateurs pour l’économie.

Nos études l'ont démontré. S'il fallait qu'on maintienne le cap jusqu'au mois de décembre 2021, il y a un commerce de voisinage sur deux qui serait menacé de fermeture , souligne-t-il.

La réponse semble bonne pour le moment. Gilles Lehouillier se dit encouragé par le nombre de personnes qui se sont fait vacciner jeudi dans Chaudière-Appalaches.

Pour aller chercher l'immunité communautaire d'ici la fin juin, il faudrait avoir 3500 personnes vaccinées par jour. On s'est rendus à 5000 hier. Tous les espoirs sont permis pour enfin vivre l'été prochain un certain déconfinement , estime-t-il.

Aide financière essentielle

Malgré tout, le maire croit qu’il faudra, en plus de la vaccination massive, un soutien financier rapide de la part du gouvernement Legault pour les commerces de proximité.

La Ville de Lévis a déboursé jusqu’à présent près de sept millions de dollars en prêts et garanties de prêts, mais ce ne sera pas suffisant.

Il ne faut pas oublier que ces prêts doivent être remboursés. On est rendus à une étape critique pour nos commerçants. Une citation de :Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Plan de match

Il demande aussi à la santé publique de rendre publics les scénarios de déconfinement envisagés selon le taux de vaccination de la population.