Une deuxième journée consécutive sans nouveau cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue

C’est la deuxième journée consécutive où l’Abitibi-Témiscamingue enregistre un tel bilan et la troisième fois cette semaine.

À nouveau aujourd’hui, aucune hospitalisation n’est liée au virus.

On n’a aucune hospitalisation depuis le 22 avril, c’est une très bonne nouvelle. Nous avons réussi à contrôler très efficacement la transmission du variant [du coronavirus] sud-africain par le suivi et le traçage des cas très serré. Je tiens à remercier personnellement la population de l’Abitibi-Témiscamingue qui respecte rigoureusement les mesures sanitaires, les personnes qui suivent les consignes d’isolement de la santé publique , a précisé la directrice de la santé publique Lyse Landry.

Le nombre de cas actifs est passé de 13 à 10 en 24 heures.

Répartition des cas actifs : MRC Municipalité régionale de comté de Rouyn-Noranda : 7

de Rouyn-Noranda : 7 MRC d'Abitibi : moins de 6

MRC de la Vallée-de-l'Or : moins de 6

MRC d'Abitibi-Ouest : moins de 6

MRC de Témiscamingue : 0

La santé publique rappelle aussi que les prochains jours seront déterminants.

Comme vous le savez, un des critères les plus importants pour contrôler la pandémie, c’est l’adhésion de la population, c’est ce qui est vraiment déterminant pour contrôler cette pandémie. Il faut garder le cap, d’ici deux semaines, nous pourrons entrevoir un passage en zone jaune , a-t-elle ajouté.

Vers un exercice de vaccination massive

Les personnes de 50 ans et plus peuvent maintenant prendre un rendez-vous via le portail Clic Santé pour obtenir un vaccin contre la COVID-19.

Un calendrier de vaccination pour la prise de rendez-vous a été présenté jeudi par le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Dates de prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 50 à 57 ans : 30 avril

45 à 49 ans : 3 mai

40 à 44 ans : 5 mai

35 à 39 ans : 7 mai

30 à 34 ans : 10 mai

25 à 29 ans : 12 mai

18 à 24 ans : 14 mai

On est satisfait de l'adhérence de la population en général, mais comme dans l'ensemble du Québec, on s’attendait à une augmentation plus importante quand on a eu l’ouverture pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Depuis le début de la campagne de vaccination en Abitibi-Témiscamingue, notre population répond très très bien, alors on est très satisfaits , nous a indiqué la directrice de la campagne régionale de vaccination Katia Châteauvert en point de presse jeudi.

Jusqu’ici, plus de 46 000 personnes ont reçu une première dose de vaccin, soit 29 % de la population de l’Abitibi-Témiscamingue. Au Québec, ce taux atteint 35 %.

Il y a encore un écart entre notre couverture vaccinale et les autres régions du Québec, mais tout ça va se rattraper dans les prochaines semaines avec l’arrivée massive de plusieurs doses de Pfizer[-BioNTech] et Moderna. On a bien senti l'engouement de la population et de nos partenaires à participer à l'exercice de vaccination massive. Dans l'ensemble de nos sites pratiquement, on va vacciner dans les prochaines semaines sept jours sur sept, alors c’est très intense comme activité , affirme la présidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, Caroline Roy.

La distribution des deuxièmes doses pour les résidents des CHSLD est aussi bien entamée. Tous les résidents des CHSLD de la région devraient avoir reçu leur deuxième dose d’ici le 5 mai.